Один із найбільших НПЗ в Росії зупинив роботу після ударів України – Reuters

У Росії нафтопереробний завод «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» («НОРСІ») у Кстово Нижньогородської області, який отримав пошкодження внаслідок атаки дронів ЗСУ у ніч на 5 квітня, зупинив свою роботу. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

За даними Санкт-Петербурзької біржі, «Лукойл» не виставляв на продаж бензин, дизельне паливо чи мазут із цього нафтопереробного заводу. Джерела в галузі повідомили Reuters, що постачання можуть бути припинені до кінця місяця.

«Лукойл» не відповів на запит про коментар.

«Лукойл-Нижньогороднефтеоргсинтез» – четвертий за величиною нафтопереробний завод і другий за величиною виробник бензину в Росії. Він може переробляти 16 мільйонів тонн нафти на рік або близько 320 тисяч барелів на день.

Україна впродовж останніх тижнів посилила удари по нафтопереробних заводах у Росії. Президент України Володимир Зеленський говорив, що ЗСУ прагнуть обмежити можливості Росії заробити на кризі, що виникла в нафтовому секторі через війну США та Ізраїлю з Іраном.