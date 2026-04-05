Генштаб ЗСУ підтвердив удари по НПЗ, порту у РФ і складу авіаційної техніки в окупованому Криму

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження у ніч на 5 квітня нафтопереробного заводу у російському місті Кстово, інфраструктури порту Приморськ та складу авіаційної техніки в окупованому Криму.

Як повідомляє пресслужба штабу, було уражено інфраструктуру нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово, Нижньогородської обалсті РФ), на території підприємства виникла масштабна пожежа.

У Генштабі зазначають, що «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез, який зазнає атаки не вперше, займає стратегічне місце в нафтопереробній галузі РФ, зокрема, забезпечуючи пальним критично важливий Московський регіон (майже 30% загальноросійського споживання бензину) та російську армію.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Також українські військові повідомляють про пожежу в результаті чергового ураження інфраструктури порту Приморськ на Балтійському морі – це один з найбільших портів РФ із задіяних у транспортуванні нафтопродуктів.

У Генштабі повідомляють про ураження складу зберігання авіаційної техніки у Саках на території окупованого Криму.

У Росії місцева влада заявила, що уламками було пошкоджено одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморськ, були пошкоджені два об’єкти ТОВ «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» (Кстовський НПЗ).

Міноборони РФ заявило про нібито знешкодження протягом ночі 87 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями дев'ятьох областей, Мордовії, а також окупованого Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



