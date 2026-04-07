Ціна російської нафти сягнула максимуму за 13 років – Bloomberg

Ціна російської нафти зросла до найвищого рівня за більш як 13 років, пише 7 квітня агентство Bloomberg, вказуючи на вигоду, якою обернулося для Москви глобальне зростання цін на нафту через війну США та Ізраїлю з Іраном.

Bloomberg із посиланням на дані Argus Media на 2 квітня пише, що ціна на флагманську російську нафту марки Urals, яка експортується з порту Приморськ на Балтиці, сягнула 116,05 долара за барель.

Ця ціна, яка не включає транспортні витрати, майже вдвічі вища за середню ціну 59 доларів за барель, закладену в російському бюджеті на 2026 рік.

У російському чорноморському порту Новоросійськ ціна на нафту марки Urals сягнула 2 квітня 114,45 долара за барель. Це також дані міжнародного цінового агентства Argus Media.

Середній дисконт Urals у західних портах Росії до світового бенчмарку Brent впав до рівнів нижче від 27,75 долара за барель. Це найнижчий показник із середини грудня 2025 року, пише РБК.

Конфлікт на Близькому Сході фактично перекрив близько п’ятої частини світових постачань нафти через Ормузьку протоку. Президент США Дональд Трамп вимагає від Тегерана відкрити цей найважливіший водний шлях, погрожуючи руйнуванням іранської ключової інфраструктури. Останній термін був призначений Трампом на вечір 7 квітня (це вночі 8 квітня за часом Києва).