Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу РФ «Усть-Луга» і уточнив дані інших ударів

Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські сили вночі проти 7 квітня уразили нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» у Ленінградській області Росії.

«Попередньо підтверджено ураження трьох резервуарів, які належать підприємству «Транснефть-Балтика». Зазначений об’єкт є важливим елементом експортної інфраструктури нафтопродуктів РФ, кошти від функціонування якої йдуть на продовження збройної агресії проти України. Масштаби завданих збитків уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі уточнили результати попередніх 5 і 6 квітня об’єктів нафтотранспортної і нафтопереробної інфраструктури Росії.

«Зокрема, в результаті ураження порту «Транснефть-Порт Приморск» пошкоджено три резервуари типу РВСП-20000 з подальшим займанням нафтопродуктів. РВСП-20000 – резервуар об’ємом 20 000 м³. Це типова конструкція, яку використовують для тривалого зберігання нафти, нафтопродуктів й інших легкозаймистих рідин», – йдеться в повідомленні.

За даними командування ЗСУ, під час ураження 5 квітня ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти АВТ-6 і АВТ-1 й установки 19/6, задіяної у виробництві нафтових бітумів.

В іншому повідомленні Генштаб уточнив, що в результатів ураження нафтового терміналу «Шесхарис» у Краснодарському краї РФ, про яке повідомляли напередодні, зафіксовано «пошкодження стендерів причалів №1, №1А і №2 й ураження стендерів на причалах №6 та №7, пошкодження трубопровідної системи розподілу і відвантаження нафти».

Водночас, за даними командування, підтверджено ураження трьох резервуарів (РВСПК-50000) на перевалочній нафтобазі «Грушовая» у Краснодарському краї РФ, що забезпечує «Шесхарис».

Російські військові і влада повідомлення української сторони не коментували. Перевірити дані про ураження з незалежних джерел поки неможливо.

Вранці 7 квітня стало відомо, що безпілотники знову атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області РФ. Губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що сили ППО збили над регіоном 22 дрон. Український моніторинговий канал Exilenova+ писав, що атаки зазнав порт Усть-Луга. Також про це повідомляв телеграм-канал ASTRA.

Агентство Bloomberg 5 квітня писало, що порт Усть-Луга днями відновив навантаження нафти після кількох днів перебоїв у роботі.

Від 25 березня 2026 року українські безпілотники кілька разів атакували порт Усть-Луга. Це один із ключових морських портів РФ на Балтиці, через який Росія здійснює експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».