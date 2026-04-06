Супутникові знімки підтверджують пошкодження після удару в Новоросійську

Супутникові знімки підтверджують, що внаслідок українського удару по Новоросійську в Краснодарському краї РФ 6 квітня були пошкоджені причал й інфраструктура нафтоналивного терміналу «Шесхарис», повідомляє Російська служба Радіо Свобода.

Вдень 6 квітня командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний «Мадяр») заявив, що СБС вночі уразили російський фрегат «Адмірал Макаров», носій «Калібрів», у порту Новоросійська. А Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили під час нічних ударів 6 квітня уразили нафтовий термінал «Шесхарис» у Новоросійську.

Щодо удару по нафтовому терміналу в Краснодарському краї РФ, то, за даними українського командування, «зафіксовані влучання по цілі й масштабну пожежу на території терміналу», проте «масштаби завданих збитків уточнюються».

Російські військові і влада повідомлення української сторони не коментували.

Вранці в Росії заявили про атаку дронів на Краснодарський край. Як повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв, у Новоросійську відомо про вісьмох постраждалих і пошкоджені будинки. Він також заявив, що уламки безпілотників також виявили на території кількох підприємств, але не уточнив яких. Натомість російський телеграм-канал ASTRA писав, що у місті атаки дронів зазнав нафтоналивний термінал «Шесхарис» – один з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».