Генштаб заявив про ураження нафтового терміналу в РФ і літака-амфібії в Криму

Генштаб ЗСУ заявляє, що українські сили під час нічних ударів 6 квітня уразили нафтовий термінал «Шесхарис» у російському Новоросійську і літак-амфібію Бе-12 в окупованому Криму.

Щодо удару по нафтовому терміналу в Краснодарському краї РФ, то, за даними українського командування, «зафіксовані влучання по цілі й масштабну пожежу на території терміналу», проте «масштаби завданих збитків уточнюються».

«Окрім того, підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі ТОТ АР Крим. Ступінь пошкоджень уточнюється», – додали в командуванні.

Раніше в Росії заявили про атаку дронів на Краснодарський край. Як повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв, у Новоросійську відомо про вісьмох постраждалих і пошкоджені будинки. Він також заявив, що уламки безпілотників також виявили на території кількох підприємств, але не уточнив яких. Натомість російський телеграм-канал ASTRA писав, що у місті атаки дронів зазнав нафтоналивний термінал «Шесхарис» – один з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії.

Вдень 6 квітня командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний «Мадяр») заявив, що СБС вночі уразили російський фрегат «Адмірал Макаров», носій «Калібрів», у порту Новоросійська, а також бурову установку «Сиваш» у Чорному морі.

Російські військові і влада повідомлення української сторони не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».