У Росії дрони знову атакували порт Усть-Луга

Безпілотники знову атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області РФ.



Губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що сили ППО збили над регіоном 22 дрон.



Український моніторинговий канал Exilenova+ пише, що атаки зазнав порт Усть-Луга. Також про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

Агентство Bloomberg 5 квітня писало, що порт Усть-Луга днями відновив навантаження нафти після кількох днів перебоїв у роботі.

Від 25 березня 2026 року українські безпілотники кілька разів атакували порт Усть-Луга. Це один із ключових морських портів РФ на Балтиці, через який Росія здійснює експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

Читайте також: Reuters: 40% потужностей Росії з експорту нафти виведені з ладу

30 березня проєкт Радіо Свобода «Схеми» опублікував супутникові фото Planet Labs, які свідчать, що в російських Приморську й Усть-Лузі продовжуються пожежі на нафтових терміналах. На зображеннях видно, як після українських ударів 29 березня горять резервуари заводу «Новатек-Усть-Луга», які після попередніх атак 25 березня залишалися неушкодженими.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



