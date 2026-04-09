Супутникові знімки показали ймовірне пошкодження інфраструктури в Кримську після атаки дронів

У місті Кримську в Краснодарському краї РФ після удару дронів могла бути пошкоджена інфраструктура, повідомляє ввечері 9 квітня проєкт Радіо Свобода «Схеми», який опублікував знімки з супутника.

«Planet Labs зафіксував 9 квітня наслідки атаки на лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Кримська», яка знаходиться у місті Кримськ Краснодарського краю. Порівнюючи супутникові знімки за попередні дні, можна помітити темні плями навколо цистерни одного з резервуарів ЛВДС, що може свідчити про пожежу та ймовірне пошкодження об’єкта інфраструктури. За даними телеграм-каналу Astra, від ЛПДС «Кримська» нафта і нафтопродукти йдуть трубопроводами до порту Новоросійськ чи до Ільського і Афіпського НПЗ», – йдеться в повідомленні.

Дрони атакували елемент нафтопровідної інфраструктури в Краснодарському краї РФ вночі на 9 квітня, заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в четвер: «Безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Кримська», яка є важливим вузлом нафтопровідної інфраструктури».

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявляв про «атаку безпілотників» на регіон протягом ночі. За його твердженням, в селищі Саук-Дере Кримського району через падіння уламків загинув чоловік. Про ураження об’єктів інфраструктури російська влада офіційно не заявляла.

В Україну цю атаку офіційно не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».