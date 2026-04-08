У Феодосії після ударів ЗСУ горять щонайменше два резервуари нафтового терміналу – супутникові фото

У Феодосії в окупованому Криму після нових ударів українських безпілотників горять щонайменше два резервуари, вцілілі після попередніх атак Сил оборони у жовтні 2025 року, повідомляє ввечері 8 квітня проєкт Радіо Свобода «Схеми».

«На знімках Planet Labs за 8 квітня, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), видно пожежу та клуби диму на території ключової нафтобази окупованого Росією Криму – «Морський нафтовий термінал» у Феодосії… Згідно з супутниковими даними, станом на 12-ту годину дня масштабна пожежа на нафтобазі триває», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний «Мадяр») заявив про успішну атаку на нафтобазу в Феодосії та опублікував відповідні кадри.

Українські безпілотники в ніч проти 8 квітня атакували нафтобазу «Морський нафтовий термінал» у Феодосії в окупованому Криму, повідомляли зранку Astra та українські моніторингові канали.

У Росії офіційно не підтверджували атаки на паливний термінал. Окупаційна російська влада Феодосії лише заявила, що «у зв’язку з ситуацією, що склалася» закрито проїзд транспорту кількома вулицями.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ та на окупованих нею територіях зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».