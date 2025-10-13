У Феодосії після удару дронів СБУ пошкоджені 10 цистерн із паливом, евакуйовані понад 800 людей – ЗМІ

Унаслідок нічної атаки по нафтобазі в окупованій Феодосії пошкоджені 11 ємностей, 10 із яких були з паливом, 830 людей довелося евакуювати, пише телеграм-канал ASTRA з посиланням на свої джерела у російському МНС.

«У результаті атаки було пошкоджено 11 цистерн, з них вісім із дизельним паливом (об’ємом 5 і 10 тисяч кубометрів) та дві цистерни з бензином. Ще одна була порожня. З небезпечної зони евакуювали близько 830 осіб, їх розмістили до пунктів тимчасового розміщення, частина поїхала до родичів. Влада перекрила рух на 92-му кілометрі дороги Владиславівка – Феодосія», – йдеться у повідомленні.

Російська влада та МНС РФ про конкретні наслідки удару офіційно поки не повідомляли. Перевірити озвучену ASTRA інформацію за умов війни важко.

Раніше про те, що нафтобазу у Феодосії в окупованому Росією Криму в ніч на 13 жовтня знову атакували безпілотники, повідомив підконтрольний РФ глава Криму Сергій Аксьонов, заявивши, що там «виник спалах».

Проукраїнський телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників зазначив, що в результаті удару виникла масштабна пожежа, заграву від якої видно за десятки кілометрів. Також телеграм-канал публікує фото та відео, на яких видно велику пожежу.

Пізніше джерело Радіо Свобода в СБУ повідомило, що в ніч на 13 жовтня безпілотники Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ вразили об’єкти, які працюють на війну проти України.

Попереднього удару по нафтоналивному терміналу у Феодосії було завдано в ніч на 6 жовтня, про це повідомляли місцеві телеграм-канали, а пізніше заявили і в ЗСУ. Раніше цей термінал неодноразово зазнавав атак Сил оборони України. За час російсько-української війни було вражено 12 із 34 резервуарів.

Нафтоналивний термінал у Феодосії і раніше зазнавав українських атак – зокрема, ЗСУ атакували нафтобазу вночі 7 жовтня 2024 року. Пожежа на нафтобазі у Феодосії тоді тривала понад тиждень.

Термінал є найбільшим у Криму з пропускною спроможністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік та ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

З 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків міністерство оборони РФ або російська влада не підтверджують влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.