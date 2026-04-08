У соцмережах пишуть про атаку дронів в окупованих Феодосії та Луганську

Українські безпілотники в ніч проти 8 квітня атакували нафтобазу «Морський нафтовий термінал» у Феодосії в анексованому Криму, повідомляють Astra та українські моніторингові канали.



Телеграм-канал Supernova+ стверджує, що на нафтобазі горять два резервуари. Як зазначає Exilenova+, вночі заграва від пожежі була помітна «за десятки кілометрів».

У Росії офіційно не підтверджували атаки на паливний термінал. Окупаційна російська влада Феодосії лише заявила, що «у зв’язку з ситуацією, що склалася» закрито проїзд транспорту кількома вулицями.



Крім того, повідомляється, що безпілотники атакували окупований Росією Луганськ.

Призначений Росією голова так званої «ЛНР» Леонід Пасічник повідомив про трьох поранених. За його словами, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.



Міноборони Росії відзвітувало про 73 збиті українські безпілотники в ніч на 8 квітня, у тому числі над Орловською областю та анексованим Кримом. Скільки безпілотників не було збито, відомство не повідомило.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ та на окупованих нею територіях зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».