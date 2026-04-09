ЦПД: дрони атакували об’єкт нафтопровідної інфраструктури в Краснодарському краї Росії

Дрони атакували елемент нафтопровідної інфраструктури в Краснодарському краї РФ вночі на 9 квітня, заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в четвер:

«Безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Кримська», яка є важливим вузлом нафтопровідної інфраструктури».

Раніше про удар по цій станції, яка «входить в систему магістральних трубопроводів», повідомляв російський телеграм-канал ASTRA – за даними його OSINT-аналізу, горить електропідстанція на території об’єкту.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявляв про «атаку безпілотників» на регіон протягом ночі. За його твердженням, в селищі Саук-Дере Кримського району через падіння уламків загинув чоловік. Про ураження об’єктів інфраструктури російська влада офіційно не заявляла.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».