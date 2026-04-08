У ГУР заявили про атаку на залізничний пором у Керченській протоці

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про удар по залізничному порому в Керченській протоці в ніч проти 6 квітня.

«У ніч з 5 на 6 квітня 2026 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України ударами БпЛА вивели з ладу «Славяніна» – останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву», – заявили в ГУР, додавши, що цей пором відігравав важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою і боєприпасами.

У ГУР нагадали, що в березні цього року вивели з ладу інший залізничний пором РФ – «Авангард», пошкодивши тоді «Слов’янин».

Російські військові і влада ці повідомлення не коментували. Перевірити наведені дані з незалежних джерел поки неможливо.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ і на окупованих територіях, зокрема в Криму, зазнають повітряних ударів. Українські військові підтверджують багато з цих атак, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».