У ГУР кажуть про ураження двох російських суден

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України вивели з ладу російський залізничний пором і пошкодили судно «Авангард», йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

«У ніч з 13 на 14 березня 2026 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресора Росії. Внаслідок операції виведено з ладу ворожий залізничний пором «Славянін» та пошкоджено судно «Авангард», які ворог використовував для ведення злочинної війни проти України», – зазначили у ГУР.

У розвідці уточнили, що ці судна були «основними елементами» так званої «Керченської поромної переправи» та відігравали «одну з ключових ролей» у морській воєнній логістиці агресора. Йдеться, зокрема про транспортування зброї, військової техніки, боєприпасів.

«У межах операції спецпризначенці воєнної розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України також завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту «Кавказ» у Краснодарскому краї, який Росія експлуатує для ведення війни проти нашої держави», – додали в ГУР.

Російське командування наразі цю інформацію ГУР не коментувало.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення було уражено 31 російський корабель (катер).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 24 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 200 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.