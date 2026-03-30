100 тисяч спалених корів і прихована епідемія. У Росії наростає напруга через масове знищення худоби

Як мінімум у 10 регіонах Росії у фермерів масово вилучають і знищують худобу. Фермери намагаються протестувати, записують звернення до Путіна, на їхній захист висловлюються зірки російського шоу-бізнесу, але нічого не допомагає. Кількість убитих тварин перетнула позначку в 100 тисяч, ветеринарні служби продовжують їздити фермерськими господарствами у супроводі силовиків. Жителі найближчих сіл знімають на відео стовпи чорного диму з місць, де спалюють убитих тварин.

Що ж відбувається в Росії? Чому фермери і ветеринари не вірять офіційним поясненням? Що і чому приховує російська влада?

Російська влада офіційно пояснює запровадження таких жорстких карантинних заходів – спалахом пастерельозу та сказу.

Пастерельоз ветеринарні довідники визначають як гостре інфекційне захворювання, що викликає запалення, а у важкій формі – сепсиси та некрози. Лікується пастерельоз за допомогою антибіотиків, до людини передається вкрай рідко, від людини до людини не передається.

У документах комісії з надзвичайних ситуацій Новосибірської області РФ сказано про широке розповсюдження «особливо небезпечного захворювання тварин», але якого саме, не уточнюється.

Не уточнили причину епідемії і в повідомленні влади Казахстану, яка оголосила про закриття кордону з 24 лютого 2026 року для імпорту тварин і сільськогосподарської продукції з Росії.

Фермери декількох регіонів Росії, зокрема з Новосибірської області, записали колективні звернення до Володимира Путіна та прокуратури, протестуючи проти масового вилучення та знищення худоби, яке відбувається із залученням силовиків. Фермери висловлюють не розуміння, чому тотально винищується худоба, якщо офіційно названі причини карантину – пастерельоз та сказ – піддаються лікуванню антибіотиками. Фермери спочатку не віддавали худобу і організовували протести, але тиск з боку влади та погрози затриманнями змушують приватні господарства припиняти опір.

«У нас здорових тварин забирають! Тварина абсолютно здорова, надої не падають... Нам що так смерть, що так смерть. Тоді й нас спалюйте разом із коровами». (Телеканал «Красная Линия» 24.03.2026)

«Мовчання влади про ящур може спровокувати загибель корів по всій країні... Пастерельоз лікується антибіотиками за три дні, він не потребує вогнищ із чорним димом до неба. Те, що ми бачимо – це протокол ліквідації ящуру, який бояться назвати на ім'я». (Новая газета Европа 25.03.2026)

Як реагують влада РФ на звернення фермерів?

Офіційні органи влади (зокрема керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт) стверджують, що масова загибель та забій худоби спричинені спалахами пастерельозу та сказу. Будь-які припущення про ящур влада називає «протирічливими та недостовірними відомостями», що поширюються з метою дестабілізації.

Влада пояснює радикальність заходів (спалювання худоби, залучення Росгвардії) «високим ризиком занесення ящуру з прилеглих країн», а не наявністю самого вірусу всередині Росії. Масовий забій навіть здорових тварин подається як «превентивний захід» для створення буферних зон.

Відомство звинувачує російських фермерів у порушенні правил біобезпеки, незаконному переміщенні худоби та приховуванні випадків захворювання. Також звучать звинувачення у використанні несертифікованих або неефективних вакцин.

Експерт у галузі м’ясного тваринництва Арсен Ісламов вважає, що російські чиновники намагаються приховати серйозніше захворювання, ніж згадуваний пастерельоз: «Уся ця діяльність схожа на те, що стався спалах ящуру».

Ящур – це один із найбільш заразних вірусів для сільськогосподарських тварин, він уражає переважно велику рогату худобу, свиней, овець і кіз. Хвороба швидко поширюється, передається через прямий контакт і не піддається лікуванню. Вірус вирізняється високою стійкістю в навколишньому середовищі. Передається через прямий контакт із хворими тваринами, через корми, воду, інвентар, а також через продукти тваринного походження (молоко, м’ясо). Вірус може переноситися вітром на відстань до декількох кілометрів. Люди заражаються вкрай рідко, переважно через вживання сирого молока або безпосередній контакт із хворими тваринами. Хвороба у людей зазвичай протікає в легкій формі, проте діти є більш вразливими. Головна загроза полягає не в смертності худоби (вона становить 2–5%), а у величезних збитках через зниження продуктивності, втрату племінної цінності та повну заборону експорту будь-якої сільськогосподарської продукції з регіону спалаху.

Телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) попросила Арсена Ісламова прояснити ситуацію:

– Версія з ящуром є найпереконливішою. Такі радикальні заходи з локалізації вогнища захворювання свідчать про те, що це може бути тільки ящур.

обмеження через спалах ящуру можуть сильно підірвати валютну виручку

Сам ящур не є смертельним захворюванням для великої рогатої худоби. Смертність становить близько 10%. Але тварини продовжують виділяти вірус у навколишнє середовище.

Також варто звернути увагу, що разом з обмеженнями на експорт м’ясо-молочної продукції, обмеження можуть також накластися і на продукцію рослинництва. Ми говоримо про пшеницю, горох, жито, ячмінь та інші продукти рослинництва, основним експортером яких є Росія.

Тут на кону стоїть більше експорт рослинництва, ніж тваринництва. А обмеження через спалах ящуру можуть сильно підірвати валютну виручку.

– Чому влада може приховувати реальні причини забою худоби в Сибіру? Якщо це епідемія ящуру, то може постраждати експорт пшениці з Росії?

– Саме так. На регіони, в яких фіксується спалах ящуру, накладаються обмеження на експорт рослинницької продукції. Це обумовлено тим, що вірус ящуру дуже добре почувається в навколишньому середовищі.

При температурі мінус п’ять градусів він може зберігатися п’ять днів, а при плюс 30 – до трьох місяців. Але варто зазначити, що з сибірських регіонів іде небагато експорту рослинного господарства порівняно з регіонами Чорнозем’я або ж півдня Росії.

Основне завдання зараз – це локалізувати спалахи. Для цього застосовуються виняткові заходи. Але інших заходів не передбачено, їх просто не існує для того, щоб зупинити ящур.

– Що можна було б зробити?

– Можна було б інформувати населення, визнати спалах якнайшвидше, зробити свого роду зональність по регіонах. А зональність у Російській Федерації була завжди. Таким чином [можна було б] заспокоїти населення.

При цьому, звісно, були б певні витрати бюджету на компенсацію за вилучену та утилізовану худобу.

Влада Новосибірської області, де через спалахи захворювань запроваджено режим надзвичайної ситуації, виділила близько 190 мільйонів рублів на відшкодування збитків аграріям, встановивши фіксовану компенсацію у розмірі 173 рублі за кілограм живої ваги вилученої худоби. Окрім одноразових виплат, що за офіційними даними можуть сягати 1 мільйона рублів на одного заявника, постраждалим сім'ям пообіцяли додаткову соціальну допомогу протягом дев'яти місяців у розмірі близько 18,5 тисяч рублів на кожного члена родини. Проте самі фермери називають ці суми мізерними та неспівмірними з реальними втратами, оскільки виплати нараховуються лише тим, хто добровільно погодився на забій усіх тварин, тоді як прямі збитки в масштабах десяти регіонів РФ вже оцінюються експертами у понад 1,5 мільярда рублів.

– Якщо це дійсно епідемія ящуру, російська влада свідомо приховує інформацію про це?

– Судячи з усього, приховують вони її свідомо. Вони не можуть не знати, що це дійсно епідемія ящуру.

Варто зазначити, що в Російській Федерації знаходиться один із найкращих у світі інститутів із вивчення ящуру . Він розташований у Ярославлі. Тому всі прекрасно все знали, але, як то кажуть, намагалися приховати шило в мішку.

– Яким може бути масштаб можливих наслідків, якщо це дійсно ящур?

– Те, що ми зараз бачимо, це тільки початок. Якщо не буде спільної роботи фермерів і держави, то спалах продовжуватиме поширюватися. Тобто фермери намагатимуться ховати худобу, вони намагатимуться перемістити її кудись. Але треба розуміти, що разом із худобою можливе подальше поширення захворювання.

Клінічні ознаки ящуру можуть виникати як через три дні, так і через тиждень, але це вже за фактом хвора худоба. Ця хвороба не смертельна.

Люди вкрай рідко заражаються ящуром. Тому тут на кону тільки експорт. Рослинництво займає досить велику частку у валютних надходженнях у Росії.

– Чому російська влада говорить про пастерельоз? Ці хвороби схожі?

– Це максимально несхожі хвороби. Просто були обрані ті хвороби, які не передбачають будь-яких обмежень на експорт. Ані пастерельоз, ані сказ не передбачають жодних обмежень на експорт.

Тобто методом виключення були обрані саме ці максимально нейтральні хвороби, які дуже добре лікуються. Нічого не змогли придумати кращого.