Трамп не зможе дзвонити Путіну? Держдума РФ хоче заблокувати росіянам 60+ дзвінки з-за кордону

Російська влада продовжує запроваджувати заборони – і вже не всі розуміють, чи пов’язані вони з війною проти України, чи з намаганням Кремля зачинити російське суспільство всередині контрольованої інформаційної бульбашки. І якщо віддалені від центру регіони вже живуть в умовах блокуванням Telegram і мобільного інтернету, то перша ж спроба запровадити обмеження у столиці Росії одразу спровокували комунальний мініколапс. Москвичі кинулися це активно висміювати у доступних їм соцмережах. А от повідомлення про те, що росіянам віком 60+ хочуть обмежити можливість отримувати дзвінки з-за кордону, викликала сарказм і обурення.

Реакції зібрала російська редакція Радіо Свобода.

(Нецензурна лексика замінена зірочками, деякі дописи скорочені)

У Москві через відключення мобільного інтернету та запровадження «білих списків» сайтів перестали працювати вуличні туалети, у Санкт–Петербурзі – валідатори в транспорті.

Раніше соцмережі заповнилися мемами про паперові карти та пейджери, якими люди нібито почали користуватися замість смартфонів. Але на відключення туалетів через блокування інтернету, схоже, переповнило чашу терпіння звичайних людей.

Дмитро Колезев

Новина дня – це, звісно, те, що в Москві через блокування перестали працювати платні туалети (з’ясувалося, що їхні платіжні системи працюють через інтернет). І тепер їхня компанія–оператор домогається включення сортирів до «білих списків», щоб москвичі та гості столиці могли справити нужду. (До речі, оператор там непростий, пов’язаний із родиною колишнього генпрокурора Чайки; ви ж не думали, що звичайний бізнесмен може поставити туалет у Москві?)

Це ж, напевно, у Мінцифри пройде тепер якась нарада, і чиновники думатимуть: дозволити чи ні? Можливо, доведеться консультуватися з ФСБ. Адже питання не жартівливе, час суворий. Чи не пролізе як–небудь через туалети український дрон? Чи не вийде так, що вбиральня стане проломом у залізній завісі? Відповідай потім за це. Сподіваюся, на Луб’янці розберуться. А якщо ні – на рівні Радбезу вже точно вирішать. Там люди розумні.

Erik Kaipiainen

У Пітері тепер безкоштовний проїзд. «Білі списки» відключають термінали оплати в громадському транспорті. Айтішник проїхався на трамваї і сфотографував термінал, який не працює через відсутність інтернету. Як остаточно вбити економіку? Потрібно просто вбити інтернет.

Микола Мітрохін

Як в електронному концтаборі унітаз засмітився: «Громадські туалети в Москві намагаються внести до «білих списків». Через блокування інтернету в них не проходить оплата, а жителі та гості столиці не можуть відвідати вбиральню в момент гострої потреби».

Дмитро Булатов

На державному рівні вирішується питання про додавання сортирів до «білих списків». Сортирів, Карл!

Хроніки нової цифрової реальності РФ. Москвичі ниють, що не можуть сходити в туалет через проблеми з інтернетом – «оплата карткою не проходить». Громадські туалети в МСК екстрено вносять до «коричневих» (закреслено) «білих списків», щоб громадяни не загадили свіжоукладену плитку.

Але є й хороші новини – проїзд у Пітері став безкоштовним. Не тому, що влада подобрішала – просто термінали в автобусах перестали працювати через відключення інтернету. Лол.

Аркадій Бабченко

У Москві перестали працювати вуличні сортири, оскільки оплата та розблокування відбуваються через інтернет, якого немає. Зараз на державному рівні вирішується питання про додавання сортирів до «білих списків». Сортирів, Карл! На державному рівні.

Сподіваюся, буде екстрене засідання – це каламбур зараз, якщо що – Держдуми. Потім своє слово на папірці залишить Радфед. А потім Путін накладе зверху своє велике вето. А поки дорогі москвичі можуть знову, як при смачному пломбірі, сцяти по під’їздах, гаражах і парканах.

23 березня мобільний інтернет у Москві знову запрацював. Не витримали критики, чи ухвалили таки рішення додати вуличні туалети до «білих списків»? – гадають москвичі.

Андрій Захаров

Про повернення мобільного інтернету в Москві. Коли Москва тиждень сиділа без мобільного інтернету, я звертав увагу, що немає жодного нормального пояснення, чому це відбувається. Ні, пояснення в стилі «це Чебурнет», «білі списки назавжди» можна видавати пачками, і вони, можливо, зрештою виявляться єдино правильними.

РБК писали з посиланням на свої джерела, що йде тестування «білих списків», але The Bell джерела говорили, що відключення пов’язані «із забезпеченням безпеки». «Але від якої конкретно загрози захищають москвичів, він не знає — рішення приймалося не в уряді», – говорив співрозмовник видання в уряді.

І ось сьогодні вранці – дві новини: у Москві знову з’явився мобільний інтернет, а ФСБ повідомила про спробу українських спецслужб купити дрони на одному московському заводі – щоб потім, треба думати, запустити їх по Кремлю та іншим стратегічним об’єктам по всій столиці. Ніяких висновків, просто цікавий збіг – коментар «це Чебурнет» як і раніше залишається найактуальнішим до всіх новин про рунет.

Путін більше не зможе розмовляти телефоном із Дональдом Трампом

Хвилю сарказу і обурення викликало також повідомлення, що Держдума Росії готується схвалити законопроєкт, який заборонить росіянам віком за 60 років приймати телефонні дзвінки з–за кордону.

Аргументація ухвалення цього ймовірного рішення базується на твердженні, що нібито це необхідно для боротьби з телефонними шахраями, які виманюють гроші у довірливих пенсіонерів. І дзвонять такі шахраї, як стверджують ініціатори, з території інших країн, зокрема України.

Yuri Shubik

Дорогі друзі: у нас із вами біда. Наш президент Володимир Володимирович Путін більше не зможе розмовляти телефоном із Дональдом Трампом.

Alexey Korolyov

Бідний Макрон...

Дар’я Мітіна

прикольно буде в рік виборів заборонити бабцям дзвінки від дітей і онуків, які роз’їхалися по закордонах

«У Росії можуть заборонити людям старше 60 років за замовчуванням отримувати дзвінки з–за кордону на стаціонарні телефони, а дітям – приймати на свої телефони смс–коди підтвердження автентифікації. Такі нововведення є в новій версії чергового пакета антишахрайських заходів...» – Forbes.

А прикольно буде в рік виборів заборонити бабцям дзвінки від дітей і онуків, які роз’їхалися по закордонах. Ну, а фіглі. Переб’ється бабця, вона все одно за «Єдину Росію» піде проголосує.

Андрій Нікулін

Що сказати – фактично буде заявлено, що кілька десятків мільйонів співвітчизників мають обмежену дієздатність...

Наступним кроком буде прирівняти всіх інших росіян до пенсіонерів, теж заради їхнього блага. І якщо потрібно тобі мати шанс поговорити із «закордоном» – іди і пиши довгу та детальну заяву. І відповідай на запитання товариша майора. Ідеальний і повністю завершений новий 1984–й.

Хотіли у світ «найсмачнішого пломбіру»? Хотіли пірнути в минуле? – то отримайте і розпишіться.

Альона Солнцева

Тепер слухаю радіо... так от, по радіо я дізналася, що старим тут не місце, закреслено, старим і дурним людям із 60 років збираються в нашій країні «відключити вхідні міжнародні дзвінки на стаціонарні телефони».

Я давно підозрювала, що скоро за мене (а мені якраз уже є 60) все робитимуть інші – більш розумні та далекоглядні. Питання тільки в тому, що розумникам цим теж не сорок, а страшно сказати – під або за 70.

Однак, у Держдумі Росії є й інші пропозиції: щоб прибрати із закону дискримінацію за віком – відключити міжнародний телефонний зв’язок для всіх. Щоправда, ініціатива ця виходить від одіозного депутата Андрія Свінцова, якого днями виключили з ЛДПР через «неузгоджені заяви про можливе блокування Телеграму».