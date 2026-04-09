Сирський: ураження СБС зросло в березні, але Росія нарощує чисельність власних безпілотних військ

Безпілотні сили залишаються одним із ключових факторів переваги українських військ, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 9 квітня.

За його словами, Сили оборони утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ. При цьому підрозділи безпілотників «завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу».

«Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025-го, наші підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав», – заявив Сирський після наради про розвиток безпілотних систем та підсумки березня.





Головнокомандувач зазначив, що в березні порівняно з лютим зріс на 29% показник загальних втрат особового складу армії РФ, завданих підрозділами безпілотних систем. В середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше 11 тисяч бойових завдань:

«При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою лютого. Це понад 150 тисяч».

Сирський наводить дані про ефективність ударів середньої дальності: йдеться про майже 350 ударів на оперативну глибину 30-120 кілометрів. Він звітує про ураження, зокрема, 143 російських об’єктів логістики та складів, 52 пунктів управління, 20 об’єктів нафтової й енергетичної галузі. Також на понад 50% за місяць зросла кількість завдань, виконаних наземними роботизованими комплексами.

«Водночас і противник не стоїть на місці. Згідно з даними нашої розвідки, станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем (БпС) до 101 тис. військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис. Тому ми не маємо права зупинятися у цьому вирішальному протистоянні», – повідомив головнокомандувач.

Він додав, що Сили оборони подавили на 26% більше позицій пілотів армії РФ у березні, ніж у лютому.

90% втрат Росії на фронті спричиняють дрони, заявив Володимир Зеленський 17 березня. Подібні цифри навів і СЕО воєнного кластера Iron Володимир Чернюк в інтерв’ю Kyiv Post, що було оприлюднене на початку квітня. За його словами, понад 90% втрат особового складу армії РФ на полі бою спричинені дронами, в інших випадках безпілотники теж відіграють роль майже завжди – щонайменше допоміжну.

12 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, посилаючись на дані розвідки, повідомив, що в Росії до 1 квітня запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

За даними єврокомісара з питань оборони й космосу Андрюса Кубілюса, в 2026 році Росія може застосувати від семи до дев’яти мільйонів безпілотників.



