РФ до квітня хоче збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі – Сирський

У Росії до 1 квітня запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців, повідомив 12 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, посилаючись на дані розвідки.

Він зазначив, що війна вступила у нову стадію, і збільшення протяжності «кіл-зон» стає наслідком зростання спроможностей ударних БпЛА.

«Щоб перемогти в цій війні технологій, Україні потрібно нарощувати темп розробки ефективних безпілотних систем, їх закупівлі для війська та використання на полі бою. На нараді з питань розвитку безпілотних систем розвідка доповіла, що цього року росіяни прискорюють створення підрозділів БпЛА, намагаючись вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де наш ворог втрачає ініціативу й території», – написав Сирський у телеграмі.

За його словами, в лютому українські безпілотники уразили понад 105,2 тисячі російських цілей, із них чверть – на рахунку угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ.

«Сили оборони України і надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу. Розвиваємо власний напрямок FPV-дронів на оптоволоконному управлінні. Нашими безпілотниками за місяць уражено близько 4,2 тисячі позицій пілотів противника», – написав Сирський.

Читайте також: Союзникам США на Близькому Сході варто вчитися на досвіді України з відбиття повітряних атак – ISW

За його словами, для протидії російським ударним дронам у підрозділах Збройних сил України створюються взводи перехоплювачів БпЛА. Їхнє завдання – знищення FPV-дронів, квадрокоптерів, ударних безпілотників противника, поліпшення логістики для українських військ.

«Окремо хочу наголосити на важливості розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів. За минулий місяць ними виконано понад 2,3 тисячі завдань – переважно логістичних, але є також інженерні та бойові», – йдеться в повідомленні.

У грудні 2025 року головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про завдання української армії посилювати напрямок дронів-перехоплювачів, збільшення кількості таких дронів, наземних станцій та РЛС, нарощення обсягів та якості підготовки екіпажів.

Читайте також: «Готові допомагати тим, хто допомагає нам» – Зеленський про антидроновий захист Близького Сходу