Росія може використати до 9 мільйонів дронів у 2026 році – єврокомісар

Росія може застосувати від семи до дев’яти мільйонів безпілотників у 2026 році, заявив єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс під час виступу на форумі Europa, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

За його словами, масштабне нарощування виробництва дронів у Росії є одним із факторів, який змушує Європу переглядати власну оборонну політику.

«Нам потрібно пам’ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзу. Вона також готова використати від семи до дев’яти мільйонів дронів у 2026 році», – сказав Кубілюс.

Єврокомісар наголосив, що війна Росії проти України показала нову роль безпілотників на полі бою, і Європі потрібно значно швидше нарощувати власні оборонні можливості.

Він також попередив, що на континенті не можна виключати подальшої ескалації з боку Москви.

«Існує реальна можливість, що ми можемо зіткнутися з російською агресією», – заявив Кубілюс.

За його словами, український військовий досвід у сфері дронів уже визнають на міжнародному рівні. «Саудівська Аравія просить Україну допомогти у виробництві мільйонів перехоплювачів безпілотників. Якщо країни Перської затоки, армія США й Ізраїль визнають досконалість українського військового досвіду і їхньої оборонної промисловості, то яка наша стратегія?», – заявив Кубілюс.

Він закликав Європейський Союз інтегрувати український оборонно-промисловий потенціал в європейську оборонну індустрію. За його словами, така інтеграція є життєво важливою для сильної й незалежної оборони Європи.

Єврокомісар також заявив, що Україну можна було б включити до архітектури майбутнього Європейського оборонного союзу разом із Великою Британією і Норвегією.

«Це зробило б нас сильнішими. І це було б хорошим кроком для України на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі», – сказав він.

На початку березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

Видання Financial Times також писало, що США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди». Тим часом, Зеленський пропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.

За словами Зеленського, станом на 9 березня після початку операції США й Ізраїлю проти Ірану отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки дронів. За його словами, з такими запитами звернулися країни, які є регіональними сусідами Ірану, а також європейські держави і США.

12 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, посилаючись на дані розвідки, повідомив, що в Росії до 1 квітня запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

