Фрегат «Адмирал Макаров» іде за «Москвою»? Україна вразила головний корабель ЧФ РФ: деталі

Фрегату «Адмирал Макаров», носій ракет типу «Калібр», зазнав ураження у порту Новоросійська. Після Другої світової війни це вже третій уражений флагман Чорноморського флоту Росії, а у світовій історії – це лише четвертий подібний випадок. Командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний «Мадяр») заявив, що Сили безпілотних систем (СБС) у ніч на 6 квітня уразили російський фрегат у порту Новоросійська.

Спочатку українська сторона заявила, що уражено судно «Адмирал Григорович» – перший військовий фрегат проєкту «Буревестник» ВМФ РФ, носій крилатих ракет «Калібр» (8 ракет) та ЗРК «Штиль-1» (24 ракети).

«Пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегата під час заходу на ціль, що не завадило поклювати плавучу коросту», – написав Бровді у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що операцію координувала Служба безпеки України, а ступінь пошкоджень встановлюється розвідкою.

Пізніше у СБС України уточнили, що під атаку потрапив фрегат «Адмирал Макаров».

Цей корабель, як зазначили у ЗСУ, регулярно запускає ракети «Калібр» по території України.

За даними низки ЗМІ, фрегат «Адмирал Макаров» виконує функції флагмана Чорноморського флоту РФ після потоплення у 2022 році крейсера «Москва».

Перший флагман на дні

Флагман – дослівно прапорщик, тобто знаменосець – головний корабель у флоті, який несе прапор командувача і служить штабом для управління з'єднанням. На флагмані перебувають командир або командувач з'єднання чи об'єднання та флагманський командний пункт (ФКП), обладнаний засобами управління.

Флагман формування військово-морського флоту керує через ФКП своїми частинами та з'єднаннями, при цьому взаємодіє з силами та військами свого та інших родів військ і сил видів збройних сил та спеціальних військ збройних сил держави.

На флагманському командному пункті розгортаються штабні пости, перебувають офіцери зв'язку взаємодіючих об'єднань, з'єднань і частин (кораблів) флоту (флотилії), сухопутних військ та авіації й інших формувань або організацій.

До 13 квітня 2022 року роль флагманського корабля на Чорноморському флоті РФ виконував ракетний крейсер «Москва». У ході російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року флагман брав участь у захопленні острова Зміїний. Саме на адресу крейсера «Москва» прозвучала фраза українського прикордонника, яка згодом стала крилатою: «Русский военный корабль, иди на ***». У ніч із 13 на 14 квітня 2022 року після атаки двома протикорабельними ракетами «Нептун» Військово-морських сил України, внаслідок пожежі та вибуху, що сталися після цього, корабель отримав серйозні пошкодження. 14 квітня крейсер затонув в умовах шторму під час буксирування в порт.

Затонулий крейсер став найдорожчою військовою втратою Росії у війні з Україною. За підрахунками видання Forbes, при початковій вартості близько 2 млрд доларів, залишкова вартість крейсера становила 750 млн доларів. Україна присвоїла затонулому крейсеру статус об'єкта підводної культурної спадщини під № 2064.

Флагман номер два

Після потоплення крейсера «Москва» низка ЗМІ повідомили, що новим флагманом Чорноморського флоту став фрегат «Адмирал Макаров». Про це, зокрема, у травні 2022 року писало російське державне інформагентство «ТАРС» із посиланням на джерело, близьке до силових структур Криму.

Ймовірно, «Адмирал Макаров» якщо і виконує роль флагмана, то скоріше умовно.

«Після загибелі «Москви» новим флагманом ЧФ може стати один із трьох фрегатів далекої морської зони проєкту 11356. Наразі вибір зроблено на користь «Адмирала Макарова», – сказав тоді співрозмовник агентства.

Фрегати проєкту 11356Р «Буревестник», за кодифікацією НАТО Krivak V, – серія російських багатоцільових фрегатів 2-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої, далекої морської та океанської зони. Кораблі проєкту призначені для ведення бойових дій проти надводних кораблів і підводних човнів, відбиття атак засобів повітряного нападу як самостійно, так і у складі з'єднання.

«Ймовірно, «Адмирал Макаров» якщо і виконує роль флагмана, то скоріше умовно. Принаймні в офіційних повідомленнях Міноборони Росії та Чорноморського флоту цей корабель флагманом не згадувався. Втім, це може бути частиною інформаційного маскування. У будь-якому разі, на якомусь кораблі під час бойових дій на морі перебуватиме командувач, і цей корабель визначений заздалегідь. Фрегати проєкту 11356Р – «найпотужніші» у складі ЧФ РФ», – розповів Крим.Реалії на умовах анонімності капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у воєнній розвідці України.

За словами колишнього розвідника, кораблі цього проєкту не цілком відповідають функціям, які має виконувати флагман.

Ви самі бачили на відео, як справлявся фрегат з атакою БПЛА – ніяк

«За визначенням, зазвичай флагман є одним із найпотужніших кораблів – крейсер, авіаносець, який має високу вогневу міць і забезпечує захист з'єднання та виконання бойових завдань. Фрегати проєкту 11356Р хоча і є найсучаснішими у складі ЧФ, все ж забезпечити захист з'єднання навряд чи зможуть, хоч і мають не лише зброю для завдання тактичних ударів – ракети «Калібр». Так, проти підводних човнів є РБУ-6000 – це реактивний бомбомет, ще радянська розробка. А торпедний апарат ПТА-53, хоча і модернізований нещодавно, але розроблений аж у 1948 році. Із сучасного – палубний гелікоптер Ка-31 або розвідувально-ударний БПЛА «Орлан». Втім, ви самі бачили на відео, як справлявся фрегат з атакою БПЛА – ніяк», – висловив думку колишній український офіцер.

Фрегат «Адмирал Макаров» раніше вже зазнавав ударів Сил оборони України:

У ніч із 28 на 29 жовтня 2022 року фрегат «Адмирал Макаров» стояв на рейді біля південного узбережжя Криму і був атакований українським морським дроном, який врізався кораблю в правий борт.

«Підбитий «Адмирал Макаров» допливав до Стрілецької бухти, а російська берегова артилерія, не розібравшись, дала залп по своєму ж флагману, він вистрілив у відповідь», – йдеться в матеріалі «Української правди».

А 29 жовтня 2022 року кільком українським морським дронам вдалося прорватися до стоянки кораблів у Севастопольській бухті та пошкодити фрегат «Адмирал Макаров» і тральщик «Иван Голубец».

Під функції флагмана цей корабель точно не проєктували

«Проєкт 11356Р «Буревестник» був швиденько склепаний на базі проєктів сторожових кораблів 1135 та 1135М «Буревестник», а також прикордонних сторожових кораблів 11351 «Нерей». Спочатку розробляли на експорт для ВМС Індії, але через затягування термінів побудови серії фрегатів проєкту 22350 типу «Адмирал Горшков» було вирішено прискорено поповнити такими фрегатами Чорноморський флот. Під функції флагмана цей корабель точно не проєктували», – резюмував колишній військовий розвідник.

Трофейний флагман ЧФ та аргентинський корабель

Під час Другої світової війни багато країн і не один раз втрачали флагмани своїх флотів та військово-морських сил, але після того часу відомі лише поодинокі випадки.

У 1955 році Чорноморський флот ВМФ СРСР теж втратив флагманський корабель. 29 жовтня в Севастопольській бухті сталася трагедія, що забрала за різними даними від 600 до 800 життів. О 1-й годині 30 хвилин на флагмані Чорноморського флоту лінкорі «Новороссийск» стався вибух. Корабель отримав величезну пробоїну і затонув. За масштабом та кількістю жертв трагедія входить до переліку найбільш катастрофічних у військово-морському флоті Росії та Радянського Союзу.

Лінкор «Новороссйск» – це італійський корабель «Джуліо Чезаре» («Юлій Цезар»). Був спущений на воду в далекому 1911 році, увійшов до строю в 1914 році. Після закінчення Другої світової війни переданий за репараціями СРСР і увійшов до складу Чорноморського флоту ВМФ СРСР під назвою «Новороссийск». На момент загибелі кораблю було вже 44 роки.

Офіційна причина загибелі лінкора «Новороссийск» – вибух німецької донної міни часів війни. Однак є низка публікацій про те, що корабель підірвали італійські бойові плавці з групи князя Валеріо Боргезе, які встановили заряди під днищем. Італійський адмірал не виключав причетності своїх спецслужб, але заперечував офіційний наказ.

А під час Фолклендської війни 2 травня 1982 року Велика Британія потопила великий аргентинський корабель, який часто називають флагманом або одним із головних кораблів аргентинського флоту – крейсер ARA General Belgrano. Крейсер був торпедований британським атомним підводним човном HMS Conqueror.

Внаслідок влучання двох торпед крейсер затонув за 30 хвилин, загинули 323 аргентинські моряки. Після затоплення «Бельграно» аргентинський флот практично повністю відійшов на бази і більше не вдавався до активних дій, що дало Великій Британії перевагу на морі.