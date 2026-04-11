«Дронові санкції» України проти РФ: бензин подорожчав і в Криму

Очільник російського парламенту в окупованому Криму Володимир Константинов заявив, що причина подорожчання бензину на півострові – складна логістика. Водночас аналітики нафтогазового сектору вбачають причину у зростанні цін на нафту на внутрішньому ринку Росії. Про виведення з ладу нафтопереробних заводів після ударів Сил оборони України та зниження виробництва пального згадують рідко. У ситуації розбирався проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

У Криму останні кілька тижнів зростають ціни на автомобільне пальне.

Глава російського парламенту в окупованому Криму Володимир Константинов заявив журналістам, що причина подорожчання – логістичні труднощі з доправленням.

Крим – у складній логістичній ситуації, бензин до нас повітрям не прилетить

«Крим – у складній [логістичній] ситуації, бензин до нас повітрям не прилетить. Його можна доправляти трьома способами – усі вони у нинішній ситуації непрості. Глава республіки, представник уряду республіки – всі займаються цим питанням, керівництво країни залучене в це», – сказав він.

За словами Константинова, завдання – зробити так, щоб жителі півострова і туристи, які приїдуть на півострів, були повністю забезпечені бензином.

Водночас гендиректорка «Незалежного аналітичного агентства нафтогазового сектору» Тамара Сафонова називає іншу причину зростання цін на пальне. Вона заявила, що останні кілька тижнів бензин марки Аі-95 подорожчав на 1,5–2 рублі. Це нібито пов'язано зі значним зростанням цін на нафту на внутрішньому ринку Росії (куди російська влада включає і окупований Крим – ред.) цієї весни.

«Ціна на нафту на внутрішньому ринку зросла з 22 тисяч рублів у лютому до 60 тисяч рублів за тонну до кінця березня. З урахуванням зростання світових цін на нафту і зниження дисконту на російську нафту, вартість нафти на внутрішньому ринку на початку квітня варіювалася від 66 до 74 тисяч рублів за тонну на базисах Західного Сибіру», – сказала Сафонова.

Таким чином, за словами експертки, ціни на нафту стали драйвером розгону цін на моторне пальне на внутрішньому ринку Росії.

Механізми субсидування утримують ціни на прийнятному рівні

«Однак механізми субсидування утримують ціни на прийнятному рівні, тоді як на західних ринках спостерігається пряма кореляція зростання цін на нафтопродукти слідом за зростанням світових цін на нафту», – додала аналітикиня. Сафонова не уточнила, який саме рівень цін вважається прийнятним.

За даними місцевих ЗМІ, нині в Сімферополі бензин марки Аі-95 на автозаправних станціях «ТЕС» коштує 77,70 руб., Аі-92 – 71,70 руб. На АЗС «Атан» у кримській столиці – 77,59 та 71,59 руб. відповідно.

У Севастополі купівля пального обійдеться в середньому на один рубль дорожче: на «ТЕС» 95-й бензин коштує 78,45, 92-й – 72,45. На заправках «Атана» – 78,59 та 72,59 руб. відповідно.

Конфлікт на Близькому Сході, заборона на експорт бензину та наслідки

Наприкінці березня уряд РФ вирішив з 1 квітня заборонити експорт бензину з країни. В урядовій пресслужбі заявили, що влада пішла на такий крок, щоб стабілізувати ціни на бензин і забезпечити пріоритетні поставки внутрішнього ринку. З чим пов'язане зростання цін на пальне, у російському уряді не уточнили.

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив 4 квітня, що внутрішній ринок у Росії повністю забезпечений бензином і дизельним пальним. За його словами, з урахуванням ситуації на Близькому Сході експорт нафтопродуктів більш привабливий, ніж внутрішній ринок. У світі спостерігається дефіцит нафтопродуктів і зростання цін на них, тому в РФ діє заборона на експорт бензину, щоб увесь його вироблений обсяг залишався на внутрішньому ринку, пояснив Новак.

У вівторок, 7 квітня, агентство Bloomberg повідомило, що російська нафта Urals подорожчала до максимуму за 13 років на тлі ескалації навколо Ірану.

У порту Приморська ціна сягнула 116 доларів за барель, у Новоросійську – 114 доларів, що майже вдвічі вище за закладену в бюджет РФ ціну 59 доларів за барель.

Середній дисконт Urals у західних портах Росії до світового бенчмарку Brent упав до рівнів нижче 27,75 долара за барель. Це найнижчий показник від середини грудня 2025 року, пише РБК.

Водночас російські експерти вважають, що сильне подорожчання нафти негативно позначається на російському ринку.

Нестримне зростання цін для постачальників хороше лише в моменті, каже заступник гендиректора російського Інституту національної енергетики Олександр Фролов.

Якщо ситуація затягуватиметься, зростання цін перейде в затяжну стадію

«Якщо ситуація затягуватиметься, зростання цін перейде в затяжну стадію. Через певний час воно призводить до скорочення попиту і зниження цін. Виручка теж падає. Тож постачальникам вигідно, щоб ціни були помірно високими, а не йшли у стратосферу», – заявив експерт у березні в коментарі російському інформагентству ТАСС. Для Росії, за словами Фролова, хорошим є коридор від $85 до $90.

8 квітня нафта різко подешевшала на тлі перемир’я між США та Іраном. Майже 13% вартості втратили ф’ючерси нафти марки Brent – вони здешевшали до 95 доларів за барель, хоча напередодні нафта коштувала близько 110 доларів, про це свідчать дані торгів.

Сира нафта, згідно з платформою Trading Economics, втратила в ціні на світових ринках 14% за добу і коштувала $96 за барель.

«Дронові санкції» України

У російських ЗМІ майже не згадують про зв’язок подорожчання бензину і дизпального із зупинкою нафтопереробних заводів після українських ударів. В українських ЗМІ цей процес називають «санкціями дронів» або «дроновими санкціями» – українські безпілотники регулярно атакують НПЗ і порти РФ, що здійснюють відвантаження нафти і нафтопродуктів.

ЗСУ прагнуть обмежити можливості Росії заробити на кризі

Україна протягом останніх тижнів посилила удари по нафтопереробних заводах у Росії. Президент України Володимир Зеленський говорив, що ЗСУ прагнуть обмежити можливості Росії заробити на кризі, що виникла в нафтовому секторі через війну США та Ізраїлю з Іраном.

Так, у вівторок стало відомо, що нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» («НОРСИ») у Кстово Нижегородської області, який зазнав пошкоджень внаслідок атаки дронів ЗСУ в ніч на 5 квітня, зупинив свою роботу. Про це повідомив Reuters із посиланням на джерела. Постачання пального можуть бути призупинені щонайменше до кінця місяця.

«Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» – четвертий за величиною нафтопереробний завод і другий за величиною виробник бензину в Росії. Він може переробляти 16 мільйонів тонн нафти на рік або близько 320 тисяч барелів на день.

Наприкінці березня роботу призупиняв Саратовський НПЗ «Роснефти». Джерела Reuters тоді говорили, що простій заводу триватиме щонайменше тиждень.

Після нальоту 26 березня на місяць зупинив роботу найбільший у європейській частині Росії нафтопереробний завод «Сургутнафтогазу» – «Киришинафтооргсинтез», потужність якого перевищує 20 мільйонів тонн на рік. Пошкоджень зазнало ключове обладнання – основні установки первинної переробки нафти. Джерела Reuters стверджували, що відновлення хоча б 60–75% потужностей заводу триватиме близько місяця.

2 квітня українські безпілотники атакували розташований в Уфі нафтопереробний завод «Башнафта-Новойл», що входить до структури «Роснафти» і виробляє широкий спектр нафтопродуктів – від бітуму та моторних мастил до високооктанових бензинів, авіаційного та ракетного пального. Потужність заводу дозволяє йому переробляти понад 7 мільйонів тонн нафти на рік. Після атаки одна з установок припинила роботу.

Не менший ефект мають удари по російських портах – якщо вони зупиняють відвантаження після атак, підприємства змушені скорочувати видобуток нафти, оскільки її ніде зберігати в таких обсягах.

Так, атаки по балтійських портах Приморськ та Усть-Луга призвели до найсильнішого обвалу експорту нафти Росією з початку війни – він впав на 43%, пише The Moscow Times.

6 квітня українські дрони вдарили по найбільшому на півдні Росії нафтоналивному терміналу «Шесхаріс» у Новоросійську. Цей термінал забезпечує до 20% усього морського експорту РФ. Супутникові знімки підтверджують пошкодження причалу та інфраструктури нафтоналивного терміналу «Шесхаріс», який зупинив роботу після атаки.