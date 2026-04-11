Командування про удари по нафтових об’єктах Росії в Краснодарському краї та окупованому Криму

Сили оборони в ніч на 11 квітня завдали ударів по низці об’єктів у Росії та на окупованих територіях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Уражено об’єкти нафтової інфраструктури, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії: нафтоперекачувальну станцію «Крымская» (м. Кримськ, Краснодарський край, рф), а також нафтобазу «Гвардійська» на ТОТ АР Крим», – йдеться в повідомленні.

Командування також зафіксувало ураження російських складів боєприпасів у районах окупованих Македонівки та Донецька на Донеччині, а також Осипенка Запорізької області.

Крім того, українські військові завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотниками в районах Коновалова Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.





«Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Степове Дніпропетровської області, а також Степногірське, Приазовське та Рибне на Запоріжжі», – додає штаб.

Втрати російської армії та масштаби завданих збитків уточнюються.

Російське командування не повідомляло про ураження. Міноборони РФ заявляло про перехоплення 99 українських дронів над Краснодарським краєм, окупованим Кримом, Бєлгородською, Брянською, Ростовською, Калузькою, Курською областями та Азовським і Чорним морями протягом ночі на 11 квітня.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про удари.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».