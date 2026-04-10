Командування повідомляє про ураження бурових установок РФ у Каспійському морі

Сили оборони вночі на 10 квітня «у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора» уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря, повідомив Генеральний штаб Збройних сил у п’ятницю.

«За попередньою інформацією, уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера (колишня назва – Ракушечноє) та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна», – заявляє командування.

Штаб уточнює, що бурові платформи розташовані на півночі Каспійського моря за майже тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення, та називає їх важливою ланкою в забезпеченні російських військ пально-мастильними матеріалами.

Читайте також: Генштаб заявив про ураження нафтового терміналу в РФ і літака-амфібії в Криму

«Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти окупантів до повного припинення збройної агресії РФ проти України», – йдеться в заяві.

Російська влада не повідомляла про удари по бурових установках. Міноборони РФ звітувало про збиття 151 українського безпілотника протягом ночі на 10 квітня. Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Вдень 6 квітня командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний «Мадяр») заявив про ураження, зокрема, бурової установки «Сиваш» у Чорному морі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».