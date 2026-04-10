Через «кінетичні санкції» Росія недоотримала 1,7 млрд доларів від експорту нафти – Власюк

Росія втратила близько 1,7 мільярда доларів доходів від експорту нафти через так звані «кінетичні санкції», які обмежили можливість технічно вивозити нафту з окремих портів. Йдеться про ситуацію, коли Росія не змогла експортувати частину нафти з двох балтійських портів та Новоросійська, розповів Радіо Свобода уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

«Приблизно стільки ж вони отримали плюс за рахунок зростання цін на нафту і того, що нафта, яка вже була в морі, була продана, переважно Індії. Варто наголосити, що ми не бачимо жодного впливу від послаблення американських санкцій на ціну. Ці показники між собою не корелюють», – сказав Власюк.

Доходи РФ від нафти залишаються нижчими, ніж до санкцій. За оцінками української сторони, в лютому доходи Росії від нафти були рекордно низькими – близько 9 мільярдів доларів, але в березні вони частково зросли.

«Я бачив цифру 14 мільярдів доларів. На мій погляд, вона завищена. Думаю, що реальні доходи були ближчими до 12 мільярдів, що гірше для нас, ніж лютий, але краще, ніж, умовно, жовтень до початку запровадження санкцій, коли було 15–17 мільярдів доларів», – зазначив Власюк.

За словами чиновника, після ударів по інфраструктурі російський експорт через окремі порти майже зупинився. «З 4 квітня жодного танкера не зайшло і не вийшло з портів», – сказав він.

Схожа ситуація, за його словами, була і в порту Усть-Луга, де з початку квітня майже не відбувалося відвантажень. Водночас порт Приморськ частково відновив роботу, «там у середньому два танкери на день почали заходити і виходити».

Власюк також повідомив, що Росія розпочала супровід танкерів тіньового флоту військовими кораблями: «Росіяни всерйоз сприйняли плани союзників, зокрема Великої Британії, стосовно фізичного зупинення або затримання таких танкерів. Тому вони почали супроводжувати їх своїми військовими кораблями. І це певною мірою є ескалацією з їхнього боку».

Україна вважає, що країни-партнери мають більше використовувати можливості міжнародного права для боротьби з тіньовим флотом. Зокрема, йдеться про зупинки танкерів та перевірки документів, прапорів, страховок. За словами уповноваженого, такі затримання вже відбулися в Європі через серйозні технічні порушення. Йдеться про два судна – Sea Owl і Caffa, які були затримані у Швеції.

Франція 9 квітня підвищила штрафи за порушення санкційного законодавства у сфері морських перевезень, що також може посилити тиск на тіньовий флот Росії.