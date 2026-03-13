Швеція затримала нафтовий танкер Sea Owl I, який прямував до Росії

Берегова охорона Швеції увечері 12 березня затримала нафтовий танкер Sea Owl I під прапором Коморських островів біля берегів Треллеборга у Балтійському морі.

За повідомленням відомства, берегова охорона підозрює, що судна немає в судновому реєстрі Швеції, воно користується чужим прапором і відтак немає держави, яка може гарантувати безпеку на борту. Судно є в санкційному переліку ЄС.

«Наша загальна оцінка полягає в тому, що ризик безпекових недоліків на борту є високим. На цій підставі судну не можна дозволити мирний прохід», – заявив заступник начальника операцій Шведської берегової охорони Даніель Стенлінг.

За даними сервісу Marine Traffic, зараз судно стоїть у Балтійському морі. 15 лютого воно вийшло з бразильського порту Сантоса і 15 березня мало прибути до російського Приморська.

Розпочате попереднє розслідування, пов’язане з придатністю судна до плавання.

Після затримання судна на його борт піднялися представники шведської Берегової охорони для проведення обшуку та допиту.

За даними шведської влади, танкер Sea Owl I, побудований у 2007 році, останніми роками перевозив нафтопродукти між Росією та Бразилією.

Минулого тижня Швеція затримала вантажне судно Caffa, яке прямувало з Касабланки до Петербурга. Судно йшло під прапором Гвінеї, проте шведська влада вважає його «судном без громадянства». Капітана Caffa, громадянина Росії, підозрюють у використанні підроблених морських сертифікатів, порушенні морського законодавства та закону про безпеку суден.



