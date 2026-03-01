Бельгія затримала нафтовий танкер «тіньового флоту» Росії – міністр

Уночі 1 березня Бельгія затримала нафтовий танкер так званого тіньового флоту Росії, повідомив у соцмережі міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

За його словами, на борт судна піднялися військові Бельгії та Франції в рамках операції «Синій порушник». Судно супроводжують до порту Зебрюгге, де його буде затримано.

У січні танкер Grinch з російською сирою нафтою затримали біля берегів Франції. Судно перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, України й Канади, його підозрюють у використанні чужого прапора.

У лютому Франція повідомила, що Grinch залишить територіальні води Франції після сплати штрафу кілька мільйонів євро.

У Москві раніше затримання танкерів «тіньового флоту» називали «піратством».

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі 22 січня закликав європейських партнерів наслідувати приклад Сполучених Штатів, які зупиняють танкери російського «тіньового флоту» і конфіскують їхній вантаж.

«Тіньовим флотом» називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.

Також партнери України запроваджують санкції щодо суден так званого «тіньового флоту». У санкційних списках ЄС на грудень 2025 року було майже 600 суден.