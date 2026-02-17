Барро: танкер Grinch, який перевозив російську нафту, залишає води Франції після сплати штрафу

Раніше затриманий нафтовий танкер Grinch залишить територіальні води Франції після сплати штрафу, заявив міністр закордонних справ країни Жан-Ноель Барро 17 лютого.

За словами міністра, уникнення санкцій Європейського Союзу має ціну, і Росія «більше не зможе безкарно фінансувати свою війну через тіньовий флот» біля узбережжя Франції.

«Нафтовий танкер Grinch залишить французькі води, сплативши кілька мільйонів євро та провівши три тижні дорогого затримання у Фос-сюр-Мер. Далі буде», – заявив Барро.

Танкер Grinch, який вийшов із Мурманська 5 січня з вантажем російської сирої нафти, затримали біля берегів Франції 22 січня. Судно перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, України й Канади, його підозрюють у використанні чужого прапора.

У Москві раніше затримання танкерів «тіньового флоту» називали «піратством».

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі 22 січня закликав європейських партнерів наслідувати приклад Сполучених Штатів, які зупиняють танкери російського «тіньового флоту» і конфіскують їхній вантаж.

«Тіньовим флотом» називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.



