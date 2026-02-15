США затримали в Індійському океані ще один нафтовий танкер – Veronica III

Сполучені Штати перехопили в Індійському океані судно Veronica III, включене до американського списку санкцій за перевезення іранської нафти, повідомлило 15 лютого Військове міністерство країни.

У відомстві розповіли, що американські військові відстежували судно від Карибського моря до Індійського океану. «Судно намагалося обійти карантин, запроваджений президентом (США Дональдом) Трампом», – ідеться в повідомленні.

За даними MarineTraffic, нафтовий танкер Veronica III ходить під прапором Панами.

Минулого тижня американські військові висадилися на борт судна Aquila II в Індійському океані, яке також відстежували від Карибського моря. Танкер підозрюють у спробі перевезти венесуельську нафту до Китаю в обхід санкцій. До списку санкцій США воно було включене як частина російського «тіньового флоту».