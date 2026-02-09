Військові США затримали ще один танкер «тіньового флоту» РФ

Військовослужбовці США в понеділок висадилися на борту ще одного судна, яке, ймовірно, входить до російського «тіньового флоту», і затримали його. Про це повідомила пресслужба Пентагону.



Повідомляють, що американські військові висадилися на борт судна Aquila II в Індійському океані. Його переслідували близько трьох тижнів – від Карибського моря до Індійського океану.

У Міністерстві оборони США У вересні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ, яким встановив для Міністерства оборони назву Міністерство війни як додаткову. відзначили, що судно діяло «всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, що перебувають під санкціями у Карибському морі». Судно підозрюють у спробі перевести венесуельську нафту до Китаю в обхід санкцій. Водночас до списку санкцій воно було включено як частина російського «тіньового флоту». Поки що не повідомляється, чи є росіяни серед членів екіпажу.

«Тіньовим флотом» називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року. Ці судна перевозять російську нафту та інші ресурси, ходять під прапорами третіх країн де-факто, але перебувають під російським контролем.

Сотні таких суден внесено до списків санкцій США, ЄС та Великобританії. У понеділок зокрема стало відомо, що проєкт нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії передбачає повну заборону на послуги, пов’язані з морськими постачаннями російської нафти, а також внесення до списку санкцій ще 43 суден, які ЄС вважає частиною російського «тіньового флоту». Їхня загальна кількість зросте до 640.



У січні американські військові затримали затримали у Північному морі танкер Marinera, який у серпні 2025 року вийшов з Ірану та попрямував до Венесуели. У момент переслідування судно перереєстрували на російську компанію, а Кремль закликав США припинити переслідування корабля і відправив у Північне море підводний човен для супроводу танкера.







