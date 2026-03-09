У Швеції затримали росіянина, капітана суховантажного судна Caffa

У Швеції громадянина Росії, капітана затриманого судна Caffa, запідозрили у використанні підроблених морських сертифікатів, порушенні морського законодавства та закону про безпеку суден. Про це повідомила шведська прокуратура.

«Він пред’явив і послався на кілька підозрілих підроблених морських сертифікатів, коли берегова охорона проводила обшук на судні. Наразі ми допитуємо підозрюваного та інших причетних осіб. Ми також вивчаємо відповідні документи», – повідомив старший прокурор Адрієн Комб’є-Гоґґ. 10 березня він має ухвалити рішення про взяття росіянина під варту або його звільнення.

Судно Caffa йшло з порту Касабланки (Марокко) до Санкт-Петербурга, куди мало прибути 10 березня. 6 березня суховантажне судно затримали в територіальних водах Швеції в Балтійському морі.

Суховантаж ішов під прапором Гвінеї. Шведська влада вважає його «судном без громадянства». За даними The Insider, щонайменше з 2017 року до червня 2025 року судно ходило під російським прапором.

У листопаді 2025 року Україна включила танкер до списку санкцій. Київ стверджує, що суховантажне судно причетне до вивезення зерна з окупованого Криму до Сирії.