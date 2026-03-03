Російський газовоз Arctic Metagaz горить у Середземному морі

У Середземному морі горить російський танкер для перевезення зрідженого газу Arctic Metagaz. Про це повідомили морський OSINT-аналітик H. I. Sutton, грецький сайт Naftemporiki, Times of Malta, а також профільне видання gCaptain.

За даними gCaptain, судно спалахнуло вранці 3 березня. Відео пожежі з’явилося в Telegram та соцмережі X. Стверджується, що перед пожежею сталися вибухи. H. I. Sutton вважає відео справжнім.

Грецька компанія Diaplous Group, що спеціалізується на морській безпеці та управлінні ризиками, підтвердила факт пожежі. Сайт Naftemporiki стверджує, що російське судно горить біля узбережжя Лівії.

За однією з версій, газовоз атакували українські дрони з території Лівії, де працюють спецпризначенці української військової розвідки. Цієї версії дотримується Naftemporiki, не наводячи підтверджень.

Як пише The Insider, 18 лютого Arctic Metagaz завантажив зріджений природний газ (ЗПГ) на плавучій установці зберігання Saam (FSU), що належить компанії «Новатек», яка дрейфує під прапором Росії приблизно за 50 кілометрів на північний захід від Мурманська.

Після цього Arctic Metagaz пройшов навколо Великої Британії та Іспанії та увійшов до Середземного моря. За даними сервісу Starboard Maritime Intelligence, які він надав The Insider, Arctic Metagaz відключив систему автоматичної ідентифікації (AIS) увечері 2 березня на виході з виняткової економічної зони Мальти. Сигналів лиха з танкера не надходило, наголошує видання Naftenporiki.

За даними української розвідки, газовоз Arctic Metagaz – судно, яке бере участь у перевезенні санкційного ЗПГ із російського проєкту «Арктик СПГ-2» на китайський термінал Beihai. При здійсненні рейсів такі судна часто передають перекручені дані позиціонування (AIS), що є порушенням норм міжнародного морського права.

Російський проєкт «Арктик СПГ-2» перебуває під санкціями США та Великої Британії. Щодо танкера Arctic Metagaz діють санкції Євросоюзу, Швейцарії, Канади та Нової Зеландії.