У США капітану танкера Marinera висунули обвинувачення

Американська федеральна прокуратура висунула обвинувачення капітану танкера Marinera (Bella-1) Автанділу Каландадзе. Танкер був затриманий американськими військовими та береговою охороною біля берегів Великобританії за підозрою у порушенні санкцій проти Ірану після тривалого переслідування в Атлантичному океані. Про це повідомляє газета New York Times.



Автанділу Каландадзе висунуті звинувачення у підйомі на танкері прапора Гайани, хоча судно не було зареєстроване в цій країні, у спробі запобігти його затриманню американськими військовими та у невиконанні вимоги зупинити танкер та допустити на борт для інспекції службовців американської берегової охорони.



Танкер Marinera, відомий як Bella-1, у серпні 2025 року вийшов з Ірану і попрямував до Венесуели. 21 грудня США спробували перехопити судно у Карибському морі. У відповідь екіпаж танкера відключив GPS-трекери та розгорнув судно у напрямку Атлантичного океану. На четвертий день переслідування судно було перереєстровано на російську компанію. Після цього Кремль закликав США припинити переслідування танкера, направив до США дипломатичну ноту, а потім, за інформацією ЗМІ, відправив у Північне море підводний човен для супроводу танкера.

Незважаючи на це, 7 січня судно було затримано поблизу узбережжя Шотландії. На борту танкера перебували 28 осіб, серед них є громадяни України, Грузії, Індії та Росії. Всі вони, за винятком Каландадзе та ще одного члена екіпажу, були відпущені. Дружина Каландадзе спробувала оскаржити законність його затримання у британському суді, але позов було відхилено.

Танкер Marinera був одним із перших суден, затриманих Сполученими Штатами в рамках кампанії з переслідування суден так званого «тіньового флоту», що перевозять російську, іранську та венесуельську нафту, яка є об'єктом санкцій. Наразі США затримали вісім танкерів, причетних до транспортування венесуельської нафти.