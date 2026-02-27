Шведські військові заявляють про збиття імовірно російського дрона поблизу французького авіаносця в порту Мальме

До французького авіаносця «Шарль де Голль» під час стоянки в порту шведського міста Мальме наблизився безпілотник. Дрон був «нейтралізований» силами шведських військових.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що безпілотник імовірно був російським. Передбачається, повідомляє шведська телерадіокомпанія SVT, що дрон був запущений із російського корабля в протоці Ересунн.

Офіційний представник Генерального штабу збройних сил Франції полковник Гійом Верне повідомив BFM TV, що «Шарль де Голль» має власні засоби захисту від дронів. «Однак, коли авіаносна група входить до суверенних вод партнера, як у цьому випадку, вона приймає захист країни, яка приймає», – пояснив він.

Влада Швеції, повідомляє SVT, проводить розслідування, щоб встановити, чи сталося порушення повітряного простору країни.

«Шарль де Голль» прибув до Мальме 25 лютого для участі в навчаннях НАТО. Пол Йонсон повідомив, що на період перебування авіаносця у Швеції вжиті «особливі заходи безпеки».

Швеція стала членом НАТО у 2024 році. До цього країна близько 200 років дотримувалася нейтралітету. Заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу Швеція подала разом із Фінляндією у 2022 році – після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



