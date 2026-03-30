Підсанкційний нафтовий танкер РФ зайшов у води Куби, ймовірно, з дозволу США

Дані з відстеження суден показують, що нафтовий танкер під російським прапором зайшов у води Куби, уникнувши потенційно напруженого протистояння з Береговою охороною США.

Раніше видання The New York Times, посилаючись на американського чиновника, повідомило, що Вашингтон дозволяє російському танкеру дістатися Куби на тлі фактичної нафтової блокади, запровадженої адміністрацією США.

У коментарях журналістам пізно ввечері 29 березня президент США Дональд Трамп сказав: «Ми не проти, щоб хтось отримав партію... адже їм треба виживати».

Він не підтвердив цю інформацію безпосередньо, але зазначив: «Якщо хтось хоче відправити нафту на Кубу прямо зараз, я не маю нічого проти цього, незалежно від того, чи це Росія, чи ні».

12 березня Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка забороняє Кубі отримувати російську нафту, додавши її до списку країн, на яких поширюються обмеження.

Танкер «Анатолій Колодкін» перебуває під санкціями Сполучених Штатів, Європейського Союзу і Великої Британії.

Адміністрація Трампа тимчасово послабила санкції проти Росії, щоб допомогти покращити потік нафти на світових ринках після перебоїв, спричинених американсько-ізраїльською війною з Іраном. Більшість санкцій були запроваджені, щоб покарати Кремль за його повномасштабну війну проти України.

Деякі лідери Європи, а також президент України Володимир Зеленський розкритикували це рішення, заявивши, що воно допоможе Москві фінансувати вторгнення в Україну.

Танкер «Анатолій Колодкін» вийшов із російського порту Приморськ після завантаження близько 700 000 барелів сирої нафти. За даними сервісів Marine Traffic та LSEG, незабаром судно може бути розвантажене в кубинському порту Матансас.

Ця поставка стане першим імпортом нафти острівною державою за понад два місяці. На Кубі запровадили суворе нормування бензину на тлі поглиблення енергетичної кризи і масових вимкнень електроенергії.

Трамп фактично заблокував усі поставки нафти на Кубу, посилюючи тиск на комуністичний уряд Гавани.

На економічному форумі в Маямі 27 березня президент США, обговорюючи війну в Ірані, сказав: «Куба – наступна».

Трамп заявив, що американські й кубинські чиновники ведуть переговори, хоча він не сказав точно, чого саме вимагає від Гавани.

За словами президента США, він попросив державного секретаря Марко Рубіо провести переговори з кубинськими посадовцями. Він також говорив про «дружнє» захоплення острова.