На Кубі немає палива для заправки іноземних літаків через блокаду з боку США – влада

Влада Куби попередила іноземні авіакомпанії, що з 9 лютого вони не зможуть заправляти свої літаки в місцевих аеропортах через брак палива, повідомило агентство EFE.

Палива бракує через нафтову блокаду, запроваджену Сполученими Штатами наприкінці січня. Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити додаткові мита щодо країн, які постачають нафту на Кубу.

Обмеження на заправку повітряних суден триватимуть щонайменше впродовж місяця. Куба є популярним зимовим напрямком відпочинку для російських туристів, їх нині на острові – від чотирьох до 4,7 тисячі. На Кубу літають російські авіакомпанії «Аерофлот», «Росія» та Nordwind Airlines.

Телеграм-канал Mash 9 лютого повідомив із посиланням на пасажирів, що рейс «Росії» з Москви до Гавани був скасований в останній момент – командир оголосив, що в кубинському аеропорту немає палива для заправки. Літак, за даними Flightradar, таки вилетів на Кубу із запізненням на п’ять годин. Телеграм-канал із посиланням на турагентів припускає, що літак відправили, щоб забрати російських туристів. Асоціація туроператорів Росії (АТОР) підтвердила скасування рейсу та відправлення порожнього літака на Кубу.