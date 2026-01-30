Трамп оголосив надзвичайний стан у США через Кубу

Президент США Дональд Трамп підписав указ про надзвичайний стан через «загрозу національній безпеці» з боку Куби. Документ дозволяє запроваджувати додаткові мита на товари з країн, які продають чи іншим чином поставляють нафту на Кубу.

У повідомленні Білого дому йдеться про те, що кубинська влада «співпрацює з численними ворожими країнами», розміщуючи на своїй території їхні військові й розвідувальні об’єкти.

«Наприклад, на Кубі розташований найбільший російський закордонний центр радіоелектронної розвідки, який займається крадіжкою зі США конфіденційної інформації про національну безпеку», – заявили в адміністрації американського президента.

Крім того, у повідомленні стверджується, що Куба надає «притулок транснаціональним терористичним групам», таким як «Хамас» (визнаний терористичною організацією в США і ЄС) і «Хезболла» (визнана терористичним угрупованням у США, натомість у ЄС терористичним вважають збройне крило групи, але не політичну партію).

«Режим переслідує й катує політичних опонентів, заперечує свободу слова і преси, корупційним шляхом наживається на стражданнях кубинського народу й сіє хаос, поширюючи комуністичну ідеологію по всьому регіону», – заявили у Білому домі.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья заявив, що Гавана рішуче засуджує спроби США запровадити повну блокаду постачання палива на острів.

За його словами, щоб виправдати свої дії, адміністрація Трампа намагається показати Кубу як загрозу, «якою вона не є».

«США також вдаються до шантажу і примусу, щоб змусити інші країни приєднатися до їхньої блокади Куби, яка повсюдно засуджується, погрожуючи їм запровадженням свавільних і несправедливих мит у разі відмови, що є порушенням усіх правил вільної торгівлі», – написав Паррілья у соцмережі X.

Видання The Wall Street Journal раніше з посиланням на джерела писало, що адміністрація Трампа шукає впливових осіб у кубинському уряді, які могли б допомогти укласти угоду щодо повалення нинішнього режиму до кінця 2026 року. Раніше американські посадовці повідомляли, що близький до венесуельської влади інформатор допоміг США на початку січня цього року провести операцію в Каракасі й захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес.