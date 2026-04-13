Командувач розповів, навіщо СБС били по хімзаводу в Череповці

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний «Мадяр») підтвердив, що зранку 13 квітня українські дрони атакували хімічний завод на півночі Росії, в місті Череповці Вологодської області, і вказав, чому цей об’єкт став ціллю удару.

«Приємного Апатиту» череповецькому хімзаводу – домогосподарські крашанки Птахів СБС доправлено. Хімічний хробачий гігант, що виробляє сотні тисяч тонн аміаку, селітри та азотної кислоти на рік. Продукція виступає сировиною для виробництва тротилу, гексогену та інших компонентів у виготовленні боєприпасів», – написав Роберт Бровді в телеграмі.

Раніше українські телеграм-канали повідомили, що безпілотники вранці 13 квітня атакували хімічний завод «Апатит» у Череповці Вологодської області РФ, зафіксовано щонайменше два влучання.

«Апатит» – череповецький хімічний кластер групи «ФосАгро». На сайті компанії йдеться, що це найбільший у Європі виробник фосфоровмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот, а також один з лідерів у Росії за обсягами випуску NPK-добрив, аміаку та аміачної селітри.

«Апатит» уже зазнав атаки в ніч проти 27 березня 2026 року, тоді на його території сталася пожежа, повідомляли телеграм-канали.