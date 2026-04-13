Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Командувач розповів, навіщо СБС били по хімзаводу в Череповці

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний «Мадяр») підтвердив, що зранку 13 квітня українські дрони атакували хімічний завод на півночі Росії, в місті Череповці Вологодської області, і вказав, чому цей об’єкт став ціллю удару.

«Приємного Апатиту» череповецькому хімзаводу – домогосподарські крашанки Птахів СБС доправлено. Хімічний хробачий гігант, що виробляє сотні тисяч тонн аміаку, селітри та азотної кислоти на рік. Продукція виступає сировиною для виробництва тротилу, гексогену та інших компонентів у виготовленні боєприпасів», – написав Роберт Бровді в телеграмі.

Раніше українські телеграм-канали повідомили, що безпілотники вранці 13 квітня атакували хімічний завод «Апатит» у Череповці Вологодської області РФ, зафіксовано щонайменше два влучання.

«Апатит» – череповецький хімічний кластер групи «ФосАгро». На сайті компанії йдеться, що це найбільший у Європі виробник фосфоровмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот, а також один з лідерів у Росії за обсягами випуску NPK-добрив, аміаку та аміачної селітри.

«Апатит» уже зазнав атаки в ніч проти 27 березня 2026 року, тоді на його території сталася пожежа, повідомляли телеграм-канали.

***

Форум

XS
SM
MD
LG