У російському Череповці жителів змусили вибачатися за публікацію відео з наслідками ударів ЗСУ по хімзаводу

Двох жителів Череповця (місто у Вологодській області РФ) змусили вибачатися на камеру за публікацію в інтернеті відео з наслідками ударів ЗСУ по промисловій зоні міста. Відео опублікувало інформаційне агентство «Череповець», яке належить мерії.

Безпілотники атакували у Череповці завод «Апатит» удень 13 квітня, на території підприємства сталася пожежа. Удар по хімзаводу пізніше підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»).

Агентство «Череповець» пише, що авторів відео встановили та запросили на бесіду з представниками правоохоронних органів. «Їм загрожує реальне покарання згідно із законом РФ», – ідеться в повідомленні.

«Я хотів би вибачитися за те, що так сталося, що люди зазнали паніки, злякалися: мами, тата, діти. Я усвідомлюю наслідки і надалі більше так не вчиню», – сказав один із чоловіків.

«Апатит» – череповецький хімічний кластер групи «ФосАгро». На сайті компанії йдеться, що це найбільший у Європі виробник добрив, що містять фосфор, фосфорну і сірчану кислоти, а також один з лідерів в Росії за обсягами випуску NPK-добрив, аміаку і аміачної селітри.

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді назвав завод «Апатит» «хімічним хробачим гігантом, що виробляє сотні тисяч тонн аміаку, селітри та азотної кислоти на рік». Продукція є сировиною для виробництва тротилу, гексогену та інших компонентів у виготовленні боєприпасів, наголосив український військовий.