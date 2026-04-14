У російській Казані на пороховому заводі сталася пожежа

На території Казанського порохового заводу 14 квітня сталася пожежа, повідомляє пресслужба голови російського регіону Татарстан.

За даними влади, внаслідок пожежі частково обрушилися конструкції, причина загоряння має техногенний характер.

У пресслужбі зазначили, що кілька людей постраждали. За даними телеграм-каналу «112», близького до силових структур, госпіталізовано двох людей, у тяжкому стані перебуває один із них.

Виробництво на заводі не зупиняли, додала влада Татарстану.

Казанський пороховий завод – один із найстаріших у Росії. Він випускає всі марки піроксилінових порохів та заряди практично до всіх видів озброєння.

