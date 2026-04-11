Росія: у Владикавказі відбулися затримання через вибух на складі

Голова російської республіки Північна Осетія Сергій Меняйло 11 квітня повідомив про затримання підозрюваних у незаконному виробництві піротехнічних виробів після вибуху у Владикавказі напередодні.

«Під час оперативних заходів вилучено компоненти для виготовлення піротехніки», – написав Меняйло у своєму телеграм-каналі.

Інших деталей він не навів.

Раніше російські правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про надання послуг, що не відповідає вимогам безпеки, передає російська служба Радіо Свобода.

Як повідомив Меняйло, станом на ранок суботи у лікарнях залишалися 10 постраждалих, один із них перебуває у тяжкому стані. Вранці також відновилися роботи на місці вибуху – рятувальники продовжують розбір завалів.

Вибух стався 10 квітня вдень на складі в Промисловому районі Владикавказу. Через нього почалася пожежа на площі 750 квадратних метрів та стався обвал конструкцій на площі 800 квадратних метрів. Загинули двоє людей, ще 14 постраждали.