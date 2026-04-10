Росія: на складі у Владикавказі стався вибух, є загиблі й поранені

Двоє людей загинули, понад 10 зазнали поранень внаслідок вибуху у російському Владикавказі 10 квітня. Такі останні дані російського Міністерства з надзвичайних ситуацій, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Вибух стався на складі, розташованому в житловому районі. За попередніми даними, на складі зберігалася піротехніка.

Тіл загиблих вилучили з-під завалів, повідомили в МНС. Двох людей, як повідомляється, врятували. Пошуково-рятувальна операція триває, скільки людей можуть залишатися під завалами, наразі не повідомляється.

Число постраждалих зросло до 14, серед них двоє дітей, усі вони госпіталізовані. Чотири людини, як повідомляється, перебувають у вкрай тяжкому стані.

Співробітники МНС зараз намагаються загасити пожежу, через яку є загроза подальшої детонації. Евакуювали студентів медичного факультету, який розташований поруч зі складами, пише місцевий телеграм-канал «Новини Владикавказу».

У мережі з’явилися відеозаписи, зроблені очевидцями – на них видно, що складське приміщення частково зруйноване, пошкоджені припарковані поряд автомобілі. Як повідомили в управлінні Слідчого комітету з питань Північної Осетії, вибух стався безпосередньо на складі з піротехнікою. За іншими джерелами, спочатку вибухнув склад компанії «ХДМ», після чого спалахнув сусідній магазин піротехніки, повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.