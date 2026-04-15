Командувач СБС підтвердив ураження нафтохімзаводу в Башкортостані у РФ

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді («Мадяр») підтвердив ураження українськими безпілотниками нафтохімзаводу у Стерлітамаку в російському регіоні Башкортостан 15 квітня.

«Нафтохімзавод у Стерлітамаку (Башкортостан) – виробник авіапалива, присадок для авіаційного керосину і єдиний на РФ виробник неодимових синтетичних каучуків, трохи попсутий 15 квітня Птахами 1 ОЦ Сил безпілотних систем», – написав Бровді у соцмережах.

Безпілотники вранці 15 квітня атакували місто Стерлітамак у республіці РФ Башкортостані. Як писала Російська служба Радіо Свобода, про вибухи й пожежу повідомили очевидці, у соцмережах було опубліковано відео, на яких видно проліт дронів і чути вибухи.

Голова Башкортостану Радій Хабіров написав про збиття кількох безпілотників «над промисловою зоною Стерлітамака». За його словами, на територію одного з підприємств упали «уламки», через що виникло займання.

Згодом Хабіров повідомив, що «внаслідок атаки БпЛА на промзону Стерлітамака загинув водій відомчої пожежної охорони одного із підприємств». Подробиць він не навів.

Телеграм-канал ASTRA проаналізував фото і відео, зняте очевидцями, і дійшов висновку, що атаки зазнав Стерлітамацький нафтохімічний завод, який виробляє авіаційне паливо, а також синтетичні каучуки, фенольні антиоксиданти й різні хімічні добавки і затверджувачі.

«Стерлітамацький нафтохімічний завод» входить до холдингу «Росхим». Цей завод вже зазнавав атаки українських безпілотників у ніч проти 6 січня.

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про атаку на Стерлітамак як «один з центрів хімічної та нафтохімічної промисловості РФ». Зокрема, він вказав на місцевий нафтохімічний завод, який виробляє іонол-присадку до авіаційного пального і мастил для військової техніки.

Від України до Башкортостану близько 1500 кілометрів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».