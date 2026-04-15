Сирський: російська армія активізувала наступальні дії зі зміною погодних умов у березні

Росія зазнає значних втрат, але не відмовляється від планів щодо захоплення України, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 15 квітня.

«Зі зміною погодних умов противник активізував наступальні дії та проводить їх практично по всій протяжності лінії бойового зіткнення завдовжки 1200 км. Найгарячішими протягом місяця були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки», – заявив головнокомандувач.

За його словами, українські війська мають перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак зараз вони ведуть активну оборону:

«Завдяки цьому в березні наші війська відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована противником. Російській кількості протиставляємо українську якість ведення бойових дій, змушуючи противника грати за нашими правилами та постійно відкладати терміни виконання завдань».

За підсумками Сирського, у березні далекобійні удари України уразили 76 цілей у Росії, із них 15 – це об’єкти нафтопереробної промисловості.

1 квітня Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності активного фронту.

За даними ISW на 6 квітня, українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках підривали зусилля Росії на Покровському напрямку та весняно-літній наступ Росії.