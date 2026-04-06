ISW: контратаки ЗСУ продовжують зривати весняно-літній наступ Росії та її зусилля на Покровському напрямку

Аналітики припускають, що українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках продовжують ставити перед російським військовим командуванням дилеми
Аналітики припускають, що українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках продовжують ставити перед російським військовим командуванням дилеми

Українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках продовжують зривати зусилля Росії на Покровському напрямку та весняно-літній наступ Росії. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що українські контратаки на цих ділянках фронту продовжують ставити перед російським військовим командуванням дилеми, з якими, схоже, не можуть впоратися перевантажені російські сили.

Як пише Інститут вивчення війни, дії ЗСУ змушують російське військове командування обирати між обороною від українських контратак та спробами зняти наслідки, а також розподілом людських ресурсів та матеріалів для наступальних операцій в інших частинах лінії фронту, включаючи весняно-літній наступ Росії на український фортечний пояс 2026 року, який, за оцінками ISW, ймовірно, розпочався 19 березня.

В ISW звертають увагу на заяву українського військового оглядача Костянтина Машовця 5 квітня, який повідомив, що українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках змусили російські війська відвести підрозділи морської піхоти.

Раніше ISW спостерігав ознаки того, що російські війська передислокували елементи 40-ї бригади морської піхоти та 55-ї дивізії морської піхоти (обидві Тихоокеанського флоту) з тактичного району Добропілля на Гуляйпольському напрямку станом на кінець лютого 2026 року, а також елементи 68-го армійського корпусу з району Покровська та Добропілля на Гуляйпольський напрямок на початку березня 2026 року.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 5 квітня заявив, що на Олександрівському напрямку українські військові відновили контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма – в Запорізькій.

На Олександрівському напрямку – території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – наступальні дії Сил оборони України тривають із кінця січня.

Президент Володимир Зеленський 3 квітня з посиланням на британську розвідку заявив, що ситуація на фронті для України складна, але найкраща за останні 10 місяців.


