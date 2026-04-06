ISW: контратаки ЗСУ продовжують зривати весняно-літній наступ Росії та її зусилля на Покровському напрямку

Українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках продовжують зривати зусилля Росії на Покровському напрямку та весняно-літній наступ Росії. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що українські контратаки на цих ділянках фронту продовжують ставити перед російським військовим командуванням дилеми, з якими, схоже, не можуть впоратися перевантажені російські сили.

Як пише Інститут вивчення війни, дії ЗСУ змушують російське військове командування обирати між обороною від українських контратак та спробами зняти наслідки, а також розподілом людських ресурсів та матеріалів для наступальних операцій в інших частинах лінії фронту, включаючи весняно-літній наступ Росії на український фортечний пояс 2026 року, який, за оцінками ISW, ймовірно, розпочався 19 березня.

В ISW звертають увагу на заяву українського військового оглядача Костянтина Машовця 5 квітня, який повідомив, що українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках змусили російські війська відвести підрозділи морської піхоти.

Раніше ISW спостерігав ознаки того, що російські війська передислокували елементи 40-ї бригади морської піхоти та 55-ї дивізії морської піхоти (обидві Тихоокеанського флоту) з тактичного району Добропілля на Гуляйпольському напрямку станом на кінець лютого 2026 року, а також елементи 68-го армійського корпусу з району Покровська та Добропілля на Гуляйпольський напрямок на початку березня 2026 року.

Читайте також: Сирський про Покровський напрямок: ЗСУ зупинили наступ російських військ одразу на кілька населених пунктів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 5 квітня заявив, що на Олександрівському напрямку українські військові відновили контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма – в Запорізькій.

На Олександрівському напрямку – території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – наступальні дії Сил оборони України тривають із кінця січня.

Президент Володимир Зеленський 3 квітня з посиланням на британську розвідку заявив, що ситуація на фронті для України складна, але найкраща за останні 10 місяців.



