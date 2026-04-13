Два способи повернення із СЗЧ: інструкція для військових

В Україні досі діє можливість спрощеного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) – це дозволяє військовослужбовцям швидко поновитися і уникнути кримінальної відповідальності. Водночас зараз ця процедура не дає можливості потрапити в обраний підрозділ. Альтернативний шлях – повернення через суд. Він складніший і триваліший, але дає змогу самостійно обрати підрозділ.

Чинне законодавство продовжує використовувати норму, що передбачає: у разі СЗЧ уперше військовослужбовець може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо добровільно повернеться на службу.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) публікує інструкцію які діяти при обох наявних варіантах повернення у стрій, і разом із юристом полку «Рейд» СБС пояснює їхні ключові відмінності.

Зараз існують два способи поновитися на службі:

Перший – спрощений . Він описаний на сайті Міністерства оборони України та не дає можливості потрапити в обраний підрозділ .

. Він описаний на сайті Міністерства оборони України та . Другий – через рішення суду. Цим шляхом можна повернутися туди, де є бажання служити. Але він довгий і складніший.

В обох випадках відбувається судовий розгляд спави. Рішення про зняття кримінальної відповідальності за вчинене правопорушення може приймати тільки суд.

Восени Міноборони через парламент спробувало повернути невідворотнє покарання за СЗЧ. Цей законопроєкт після протестів громадян відкликали (він лишився ухваленим лише у першому читанні) – тож досі діє норма, яка дозволяє уникнути кримінальної відповідальності у разі втечі з війська. Вона прописана у частині 5 статті 401 КК України та стосується тих, хто вчинив СЗЧ вперше. Саме її зазвичай застосовує суд і надалі, щоб закрити кримінальне провадження у разі добровільного повернення військового на службу.

Спосіб перший: спрощений

Що потрібно зробити:

зголоситися до Військової служби правопорядку (ВСП) особисто чи через додаток «Армія+»;

прибути до погодженого з ВСП батальйону резерву (БРЕЗ) ;

взяти письмову згоду командира БРЕЗу на повернення;

звернутися до слідчого ДБР з клопотанням про намір повернутися на службу;

поповнити бойову бригаду;

дочекатися суду, де отримати звільнення від кримінальної відповідальності.





Дізнатися номери телефонів регіональних управлінь ВСП можна тут

Спрощеним способом військовослужбовець швидко поновлюється на службі. Його знімають із розшуку у поліції та ВСП. Кримінальне провадження і вся бюрократична судова складова залишаються на потім.

До звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ може пройти від кількох днів до років, пояснює процедуру начальник юридичної служби полку «Рейд» СБС з позивним «Ярік».

«Десь це може і за кілька днів вирішитись, якщо матеріали готові, а часом – за півроку. Коли матеріали збирають, може і за п’ять років. Людину викликають у ДБР і кажуть: «Друже, ти був у СЗЧ, ось по тобі є кримінальне провадження». Людина каже: «Я був, але я повернувся, от вам лист від командира – письмова згода, що я повернувся і продовжую служити». Вони відправляють матеріали в суд, і суд за 15-хвилинне коротке засідання звільняє людину від відповідальності, закриває справу».

Часто підрозділи, до яких потрапляє військовослужбовець після СЗЧ, надають свій супровід в процесі досудового і судового провадження.

Однак, військовий, що йде спрощеним шляхом повернення, більше не може обрати, де служити після повернення, як це було до грудня 2025 року, і поповнює ту бригаду, яку визначить Генеральний штаб ЗСУ.

Міноборони зазначає, що за спрощеним механізмом першочергово доукомплектовуються «військові частини бойового складу», але їхню пріоритетність визначає Генштаб.

Спосіб другий: через суд

Що потрібно зробити:

звернутися до підрозділу, в якому є бажання служити, і отримати письмову згоду командира взяти військового на службу;

звернутися до слідчого ДБР, щоб кримінальне провадження швидше потрапило до суду;

дочекатися судового засідання, заявити там про бажання добровільно повернутися та пред’явити згоду від підрозділу;

за рішенням суду поступити на службу в обраний підрозділ (тобто суд зобов’язує людину там служити).





Лише так тепер можна обрати підрозділ після СЗЧ. Це поновлення нешвидке та містить ризики.

До суду свою справу, фактично, потрібно довести власноруч: перевірити, чи внесене провадження до реєстру досудових розслідувань, знайти, у якому підрозділі ДБР воно перебуває, зібрати всі документи, чекати судового засідання.

На цьому шляху військовослужбовця може затримати ВСП і автоматично спрямувати до батальйону резерву, звідки він «піде» за спрощеною процедурою.

«Це займає багато часу – від 2 до 6 місяців на людину, щоб відпрацювати повноцінно. Це якщо десь якихось підводних каменів немає. Таких, як, наприклад, десь не зробили службове розслідування, десь розформували частину, звідки людина пішла, і розслідування немає, десь взагалі провтикали його облікувати і, відповідно, в ДБР немає провадження», – пояснює «Ярік».

Якщо ДБР ще не відкрило провадження Його немає в Реєстрі досудових розслідувань, потрапити до суду неможливо. Тож військовому доведеться домагатися його відкриття (спонукати військову частину, яку він покинув, передати справу до ДБР). Відсутність провадження не означає, що людину не шукають чи не затримають – адже відомості про самовільне залишення вносять до спільної для поліції та ВСП бази.

Зазвичай підрозділи, які дають згоду прийняти в свій стрій військовослужбовця, що має намір повернутися після СЗЧ через суд, супроводжують його на цьому шляху.

При багатьох підрозділах ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби діють рекрутингові центри, які консультують щодо повернення із СЗЧ.

Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.