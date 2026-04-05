Решитилова: у військовій частині виявили, ймовірно, 2000 непридатних до служби, проводиться перевірка

В одній із військових частин проводиться перевірка через масове прибуття мобілізованих, які, за попередніми даними, непридатні до служби за станом здоров’я – йдеться про близько дві тисяч осіб. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

За її словами, через складність ситуації до процесу залучили представників Міністерства оборони та командування Сухопутних військ, щоб з’ясувати, на якому саме етапі стався системний збій.

«Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище?», – пояснила вона.

Військова омбудсменка наголосила, що цей випадок неможливо просто констатувати як факт, адже йдеться про мобілізацію двох тисяч непридатних до служби людей.

«Питання в тому, як це стало можливим в принципі», – додала Решитилова.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

27 січня в Україні офіційно почав роботу Офіс військового омбудсмана.






