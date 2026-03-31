Офіс омбудсмана пропонує зміни до ВЛК, щоб частина обмежено придатних могли звільнитися зі служби

Офіс військового омбудсмана ініціює зміни до ВЛК, щоб частина військових, яких зараз визнано обмежено придатними, могла отримати статус непридатних і звільнитися зі служби. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив перший заступник Військового омбудсмана Руслан Циганков.

Він пояснив, що зараз військові, які за станом здоров’я не можуть виконувати бойові завдання, залишаються на тилових посадах і отримують мінімальні зарплати – близько 20 тисяч гривень. При цьому вони формально вважаються придатними до служби, тому не можуть звільнитися.

«Ми постійно ведемо розмови і намагаємось все ж таки вплинути на зміни в наказі №402. Це наказ, який регламентує проведення військово-лікарської комісії саме по діагнозах, щоб певна частина військовослужбовців, які зараз визнані обмежено придатними, були визнані непридатними і мали можливість звільнитися зі служби. З юридичної точки зору це невелика проблема, велика проблема саме з медичної точки зору – правильно виписати цей перелік діагнозів», – сказав Циганков.

Водночас Циганков вказує на ще одну проблему – юридичну колізію між підставами для звільнення з військової служби та підставами для отримання відстрочки від мобілізації.

«Тут є юридична колізія, яку ми зараз намагаємось виправити. Підстави для звільнення та підстави для відстрочки вони відповідно до профільних законів відрізняються. Тому людину, наприклад, за законом не могли мобілізувати. Але той юридичний статус, який вона має, і юридичні підстави, які мали бути підставою для немобілізації, не є підставою для звільнення з військової служби. Це несправедливо», – пояснив перший Руслан Циганков.

За його словами, вже подані пропозиції до профільного комітету Верховної Ради, щоб підстави для звільнення і немобілізації були однаковими.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.



