В Україні офіційно розпочав роботу Офіс військового омбудсмана

Відсьогодні, 27 січня, офіційно почав роботу Офіс військового омбудсмана. Цей орган розглядатиме скарги військовослужбовців і здійснюватиме перевірки щодо можливих порушень їхніх прав, повідомляє журналістка Радіо Свобода з брифінгу в медіацентрі «Україна».

Як зазначила військова омбудсманка Ольга Решетилова, на відміну від попередньої посади уповноваженої президента, яка мала дорадчі функції, військовий омбудсман діє в межах окремого закону – це означає, що офіс розглядає саме скарги, а не звернення громадян. На їхній розгляд відводиться до 10 днів, а у випадках загрози життю чи здоров’ю військовослужбовця – до трьох днів.

Решетилова наголосила, що ключове завдання – побудувати довіру військовослужбовців до Офісу військового омбудсмана і відносити їхню довіру до держави.

Офіс військового омбудсмана складається з трьох основних департаментів: найбільший з них відповідає за розгляд скарг і проведення перевірок. Юридичний департамент займатиметься правовим супроводом, розробкою нормативних актів і взаємодією з правоохоронними органами.

«Там є відділ взаємодії і співпраці з правоохоронними органами. У випадку, якщо нами виявлено кримінальне правопорушення, ми повинні невідкладно повідомити правоохоронні органи. Але ми не збираємося просто переслати на правоохоронні органи заяву, ми також хочемо її супроводжувати і бачити хід розслідування – наскільки воно є ефективним», – розповіла Решетилова.

За її словами, третій департамент займатиметься впровадженням програм, спрямованих на покращення умов служби та добробуту військовослужбовців, зокрема у сфері медичного забезпечення та бойової підготовки. У його складі також працюватиме підрозділ, який вивчатиме бойове застосування військ і дотримання прав військових під час виконання бойових завдань.

Військова омбудсманка зазначила, що навантаження на установу вже є значним. Ще до офіційного запуску щодня надходило в середньому 110–130 звернень від військовослужбовців та членів їхніх родин. За минулі вихідні офіс отримав 320 звернень. Після публічного оголошення про початок роботи, за прогнозами керівництва, кількість скарг зросте.

Решетилова зауважила, що офіс працюватиме в умовах обмеженого фінансування. У 2026 році його бюджет на 43 мільйони гривень менший, ніж запитувалося. Через це штат не зможе досягти передбаченої законом граничної чисельності у 150 працівників. Наразі планують залучити до 80 людей. Водночас керівництво офісу має намір ініціювати зміни до бюджету, зважаючи на обсяг роботи.

Перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков повідомив, що за результатами перевірок посадових осіб можуть притягувати до адміністративної відповідальності. Водночас для цього необхідне ухвалення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, відповідний законопроєкт наразі перебуває на розгляді Верховної Ради.

«Цей закон фактично заблокований великою кількістю поправок народних депутатів – понад 1000 поправок. Це, як на мене, таке свідчення ставлення народних депутатів до своїх обов’язків. Тому що дуже багато поправок взагалі не стосуються ні офісу військового омбудсмана, ні захисту прав військовослужбовців. Вони стосуються якихось абсолютно інших сфер», – закликала Решетилова.

Вона закликала до народних депутатів – припинити блокувати цей законопроєкт і допомогти Офісу військового омбудсмана набути «повноцінної спроможності і притягати до відповідальності осіб за невиконання законних вимог омбудсмана».

Наразі для подання скарг працює електронна пошта skarha@milomb.gov.ua. Протягом найближчих двох тижнів планують запустити чат-бот. Згодом має запрацювати гаряча лінія та можливість подання скарг через застосунок «Армія+».

16 жовтня президент України підписав указ про призначення Ольги Решетилової військовим омбудсманом, 19 вересня було ухвалено рішення про створення Офісу військового омбудсмана, а нині він розпочав роботу відповідно до закону «Про офіс військового омбудсмана». Повідомлення про початок діяльності опубліковане в офіційному виданні «Голос України».

Офіс військового омбудсмана є постійно діючим допоміжним органом, утвореним президентом України для здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки та оборони.