Після атаки РФ Печенізька дамба не пошкоджена – ЗСУ

Командування 16-го корпусу ЗСУ заявили, що під час атаки РФ по дамбі Печенізького водосховища чотири з керованих авіабомб (КАБ) влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві – у воду.

У ЗСУ заявили, що вибір часу для атаки демонструє «особливий цинізм окупантів».

«Противник намагається скористатися моментом, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичено максимальний об’єм води. Руйнування дамби саме зараз, у період «великої води», мало б призвести до катастрофічних наслідків для громад нижче за течією, спричинивши масштабне затоплення та екологічне лихо», – йдеться у заяві 16-го корпусу.

Також зазначається, що не досягнувши успіху фізично, противник перейшов до інформаційно-психологічної атаки – у псевдохарківських пабліках почали поширювати фейки про пошкодження дамби та нібито аварійний скид води.

Командування 16-го корпусу наголошує, що дамба не пошкоджена, а скид води відбувається у плановому контрольованому режимі.

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська вдарили шістьма керованими авіабомбами по Печенізькій дамбі на Харківщині.

Печенізька дамба не вперше зазнає російських атак. У грудні минулого року через російський удар по греблі Печенізького водосховища було припинено рух. А через атаку РФ у вересні 2022 року було зруйновано верхній шлюз.