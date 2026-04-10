«Значна». У Росії налякані перевагою Сил оборони в небі?

Сили оборони здобули перевагу над армією РФ у використанні безпілотників на полі бою. До такого висновку дійшли в американському Інституті вивчення війни (ISW). Як зазначають аналітики у звіті від 9 квітня, ця перевага допомагає уповільнити просування армії РФ та розвивати нещодавні українські контратаки.

Згідно з їхніми даними, українські сили завдали 41 удар середньої дальності (middle strike) в січні 2026 року, 61 у лютому та 115 у березні. Ці удари були спрямовані переважно на російські сили та об’єкти на сході та півдні України, включно з районами поблизу окупованого Донецька.

Непідтверджені повідомлення також вказують на те, що Кремль визнає перевагу України в небі.

Російський військовий блогер, посилаючись на неназвані джерела, 9 квітня повідомив, що міністр оборони РФ Андрій Білоусов доповів російському лідеру Володимиру Путіну, що Україна має «значну» технологічну перевагу у веденні безпілотної війни.

Редакція Донбас Реалії не може підтвердити справжність цього повідомлення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 9 квітня повідомив, що українські Сили безпілотних систем виконують понад 11 000 бойових вильотів на день і вразили понад 150 000 підтверджених цілей лише в березні 2026 року – це на 50 відсотків більше, ніж у лютому 2026 року.

Водночас Сирський зазначив, що і Росія розширює чисельність своїх військ безпілотних систем: на початок квітня, за його даними, їх було 101 тисяча, а на кінець 2026 року планується довести чисельність до 165,5 тисяч.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Про те, що 90% втрат Росії на фронті спричиняють дрони, у березні заявив Володимир Зеленський. Подібні цифри навів і СЕО воєнного кластера Iron Володимир Чернюк в інтерв’ю Kyiv Post, що було оприлюднене на початку квітня. За його словами, понад 90% втрат особового складу армії РФ на полі бою спричинені дронами, в інших випадках безпілотники теж відіграють роль майже завжди – щонайменше допоміжну.